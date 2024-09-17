男第一次健檢「食道冒腫瘤」　醫揭2類人小心：發現常已第三期

▲有患者僅偶爾出現胃食道逆流，但健檢後發現食道腺癌。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

食道癌除了有抽菸、吃檳榔及喝酒等危險因子，醫師提醒，胃食道逆流和肥胖也要留意。先前一名40歲男性略為肥胖，但無不良習慣，平時也沒有身體不適，僅僅有時吃多了會有胸口灼熱感。他第一次健檢就發現胃和食道交接處有腫瘤，幸好仍為早期，接受手術等治療並定期追蹤。而食道癌最典型的症狀為吞嚥困難，通常發現時已是第三期。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏提到，先前有一名身高170公分、體重80公斤，屬於略為肥胖的40歲男性。他表示，這位患者平時沒有不適、頂多東西吃多一點會出現胃食道逆流的胸口灼熱感，但病人首次做健檢，就發現胃和食道的交接處有一個腫瘤，切片檢查確認是食道腺癌，慶幸早期發現，可及早接受手術治療。

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林相宏指出，食道癌最典型的症狀是「吞嚥困難」，初期為固體食物較難吞，需要搭配水。不過，他也說明，發生吞嚥困難的症狀，有9成患者已經是腫瘤阻塞食道近4分之3的程度，且常是第三期，治療上較為困難。

林相宏說，其餘不明顯的症狀包括吞嚥困難、胃酸逆流、胸痛等，與胃食道逆流較難區分，若是晚期，更會出現體重減輕、吐血、解黑便及咳血的情況。他指出，當食道長期在胃酸逆流的侵蝕下，可能會發生食道黏膜變質，出現癌前變化的「巴瑞特氏食道」，約5%的胃食道逆流患者會合併巴瑞特氏食道，更可能逐漸進展為食道腺癌。

林相宏提醒，食道為管狀構造，上段靠近喉嚨，食道癌的原因可能與菸、酒、檳榔相關；下段則靠近胃部，大多與長期胃食道逆流及肥胖有關。他建議，平時飲食要避免含有亞硝酸鹽，如醃漬、燒烤等加工肉品；少攝取過燙食物，世界衛生組織已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，儘量等待食物稍微溫涼後再食用。

食道癌初期大多無明顯症狀，林相宏表示，若出現喉嚨卡、咳嗽、常清痰、聲音沙啞、食物逆流、火燒心、胸痛、體重減輕等症狀，應提高警覺、及時就醫檢查，把握治療黃金期。