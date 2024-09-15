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吃「7類藥物」別碰柚子！藥師示警：嚴重恐橫紋肌溶解

▲▼文旦,柚子,中秋節,應景,八里文旦,健康。（圖／記者呂佳賢攝）

▲藥師提醒，有些慢性病藥物不可與柚子併用。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

柚子是中秋節必吃的應景水果，但有在固定服藥的民眾，可要當心藥物作用！藥師提醒，包括「降血脂藥、降血壓藥、抗心律不整藥、抗血栓藥、抗癲癇藥、免疫抑制劑、鎮定安眠藥」等7類藥物，若與柚子併用後，可能發生藥物不良反應，如降血脂藥物和柚子併用，可能會有頭痛、腸胃道不適、肌肉痛、橫紋肌溶解等風險。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳俊延指出，柚子含有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」的成分，此成分在人體會不可逆地抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，因為此代謝酵素和許多藥物代謝有關，若人體同時有呋喃香豆素和藥物在代謝時，就可能使藥物在血中濃度升高，而增加藥物不良反應的機率。

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須特別注意的是，抑制藥物代謝的作用因人而異，可能長達數小時甚至2到3天，即使吃完柚子隔2～4小時也無法完全避免，另外，腎功能不良的病人，服用慢性疾病用藥更要考慮藥物排除體外的速率，若是飲食突然改變，疾病控制可能會有變化。

陳俊延舉例，降血脂藥物和柚子併用，可能會有頭痛、腸胃道不適、肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、肝毒性等不良反應，若和抗血栓藥併用，可能導致藥物效果變差、也可能出現暈眩、四肢麻木等情況。

陳俊延建議，服用慢性疾病用藥的民眾，平時應按時服藥，飲食勿暴飲暴食，如果用藥有疑問時，可以諮詢藥師，確認自身用藥是否有藥物交互作用風險。

【與柚子併用可能產生藥物不良反應】

1.降血脂藥：頭痛、腸胃道不適、肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、肝毒性等等。
2.降血壓藥：姿勢性低血壓、周邊水腫、頭痛、心跳加快等。
3.抗心律不整藥：QT波延長及多型性心室性心律不整等問題。
4.抗血栓藥：藥物效果變差、也可能出現暈眩、四肢麻木等情況。
5.抗癲癇藥：可能出現某些過敏性反應，如：紅疹、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、眼睛不適等。
6.免疫抑制劑：增加頭痛、電解質失衡、血壓增加、癲癇、腎毒性。
7.鎮定安眠藥：嗜睡、眩暈、中樞抑制等。
 

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關鍵字： 中秋節 柚子 藥物作用

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