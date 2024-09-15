中秋烤肉不忌口！恐害痛風發作　醫：避開3類食物、2飲品

▲醫師提醒，痛風患者要注意烤肉的食材選擇。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人選在這周末舉辦烤肉活動，但除了烤焦可能的致癌物疑慮，醫師提醒，有痛風的患者，中秋烤肉最好避開「3類高普林食物」和「2類飲品」。

減重專科暨新陳代謝科醫師周建安指出，之前診間遇過一名45歲的患者，因從事業務工作，常常有聚餐，本來就有痛風的問題，平時靠藥物控制尿酸，尿酸指數也不高，只有5.5 mg/dl（標準值為7.5 mg/dl以下），但每次只要吃到一點高普林食物，像是海鮮、動物內臟或搭配啤酒，關節就會立刻腫痛。

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周建安提醒，痛風患者在中秋節烤肉時，應該特別注意食材選擇，避免食用「動物內臟、海鮮、蔬菜中的乾紫菜、乾香菇」等3類高普林食物，而在飲品方面，也最好避開「啤酒」和「含糖飲料」，以免刺激尿酸波動，都會導致尿酸結晶在小關節析出，造成痛風發作。

他也進一步舉例，常見的動物內臟包括「雞肝、雞腸、鴨肝、豬肝、豬小腸」，海鮮方面包括「草蝦、蛤蠣、干貝、牡蠣、小管、秋刀魚、鯖魚」。

而周建安也建議，大餐之後可以進行一點輕斷食或是輕食，平衡大餐帶來的負擔並補充足夠的纖維素，此外，多吃新鮮蔬菜中的維生素也可以有效的中和燒烤食物其中的自由基。另外，吃完大餐後肌肉充滿肝糖，是運動的好時機，當周可進行適當的有氧運動如慢跑、跳繩、爬樓梯等，幫助調控血糖、消耗脂肪。