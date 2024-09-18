不只調味！鹽巴「14個神奇用途」曝　達人：燒焦鍋具亮晶晶

▲鹽巴不只用來調味，生活中的妙用多。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

鹽巴是大家在日常生活中，很常會使用到的調味料，而鹽除了用於烹調料理外，在日常生活中也可以有不同面向的運用，台鹽鹽選生活家也分享一些生活小撇步。

1、在魚肉上撒鹽，可以幫助出水去除腥味，鹽會促使魚肉中的蛋白質產生變化，加熱後的肉質會更加緊實，可以減少魚肉在烹煮時碎散的情況，同時也能保留食材原味。

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2、在台灣幾乎一年四季都可以享用到不同種類的竹筍，但竹筍不耐久放，採收後需即早食用，若沒有馬上料理，可以將新鮮竹筍不要去殼，在筍子切面處抹上鹽巴，以餐巾紙包覆放入塑膠袋，置於冰箱冷藏，可能延緩筍子老化，保留鮮嫰口感。

3、家中用來喝茶或咖啡的茶杯、馬克杯，長期使用容易殘留垢漬，不僅不美觀也容易滋生細菌，這時只要準備少許鹽及濕海綿，以海綿沾取適量鹽巴搓洗清除杯子垢漬，再以清水沖洗即可。

4、若烹飪時不小心把鍋具給燒焦了，將揉過的「錫箔紙」沾取鹽巴搓洗燒焦處，經過搓洗可磨除表面污漬，還給你亮晶晶原貌！

▲排水孔可加入小蘇打與鹽、醋清潔。（示意圖／本報資料照）

5、相信大家都有類似的困擾，家中排水孔有時就算有使用濾網，經年累月仍不免會累積大量汙漬，沒有清理乾淨就很容易阻塞水管產生異味，使用水管疏通劑，又怕使用不當損害水管。而將半杯小蘇打與1/4杯鹽倒入排水孔中，再加入1杯醋，靜置15分鐘後，注入熱水沖洗即可達到清潔效果。

6、家中冰箱層架跟內壁容易因存放食物而沾染污漬，久而久之變得難以清理，這時候只要以抹布沾取以鹽、小蘇打和清水調勻的液體，擦拭冰箱內部，就能輕鬆去除污垢讓冰箱煥然一新，鹽巴和小蘇打是天然的清潔劑，也不用擔心化學成分會污染到冰箱中的食材了。

7、廚房用了整年的砧板，上頭沾附的異味怎麼洗都洗不掉，尤其木頭砧板處理起來更是費力。首先把砧板洗淨，再將檸檬切開沾取鹽巴於砧板上擦拭，靜置5分鐘再用清水沖洗乾淨後吊掛風乾，即可達到砧板清潔的效果。

8、毛巾使用數次後，晾在浴室潮濕黏膩，久而久之滋生黴菌又擦在臉上好可怕，若來不及丟洗衣機，可以先將毛巾浸濕撒點鹽巴，輕輕搓揉，再以清水洗淨，有效去除濕黏感。

▲煮水餃加入鹽，可避免水餃皮黏在一起而破掉。（示意圖／記者唐詠絮攝）

9、好不容易把水餃包好，下水煮水餃時，總是因為黏鍋，餡料跑光光，此時，先在水中放入一小搓食鹽，避免水餃黏鍋，接著放入餃子皮就不容易破囉！

10、相信媽媽們都曾遇到這個問題，不小心把雞蛋打破蛋液流了一地，用抹布越擦越髒真是傷腦筋，這時可抓把鹽舖滿在蛋液上，靜置10～15分鐘後鹽會吸附蛋液，再用廚房紙巾或衛生紙擦拭，就可以輕鬆得把地板清乾淨。

11、馬桶及浴盆的污垢積久了難清洗，用天然的鹽巴當清潔劑！將鹽與檸檬或小蘇打粉一起加水混和均勻，倒入馬桶浴盆內刷洗污垢，再沖水即變亮晶晶。

12、冷天裡，車內外溫差導致玻璃結一層水氣與霜，容易影響駕駛人的視線非常危險，因此建議可以準備一塊小布袋裝入一把鹽放在車上，當室外溫度低於車內，鹽袋弄濕擦拭玻璃內面，可避免結冰與結霜讓開車視線更加清晰！

▲以溫鹽水浸泡衣服後再洗，可改善衣服上的黃斑。（示意圖／視覺中國）

13、在夏天特別容易流汗，汗水中含有蛋白質，汗液殘留在衣服時如果沒有及時處理，再經過陽光照射和空氣作用後，很有可能會在衣服上留下惱人的黃斑。在盆中加入溫水和鹽約1.5～2大匙，再將衣服浸泡約1小時後再拿去清洗，黃斑的情形就可以改善。

14、若在家小酌放鬆心情，卻不小心把紅酒滴在桌巾上，這時可善用廚房裡的鹽巴，在酒還未完全滲進布料前，先做初步的清理後再進行洗淨，以紙巾將酒吸拭掉，再以鹽巴覆蓋污漬處，靜置一會讓鹽巴吸附殘餘污漬後，再以清水洗淨即可。

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