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她三天吃完一顆柚子！眼神呆滯　營養師示警1類人：真的別亂吃

▲▼文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲有服用高血壓藥物者，建議應先諮詢藥師等專業人員，再吃柚子。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

中秋節將至，營養師提醒，應景的三類食物包括烤肉、柚子及月餅，都有其需要留意的地方。像是月餅愈小顆愈好，且建議白天吃，才有時間代謝或替代熱量；至於柚子可補充膳食纖維，但是高血壓患者就要特別留意，有個案三天吃完一顆柚子，出現了眼神呆滯、血壓不穩的情況，千萬別大意。

營養師夏子雯分享，柚子本身是高鉀水果，在中秋節烤肉時，可適量攝取，補充膳食纖維。但她提醒，日前遇到一名個案，他說太太的血壓相當不穩定，近日因為家裡有柚子，三天就吃完一整顆，導致血壓忽高忽低，甚至出現眼神呆滯的症狀。

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夏子雯提醒，高血壓用藥者為了避免交互作用，盡量不要吃，即便要吃，也須要先詢問過專業人員。

另外，夏子雯提到中秋節應景的月餅，「買愈小顆愈好」，因為份量較好控制，且最好是白天吃，還有時間可以代謝，或下午當點心，午餐、晚餐的飯量就可以再調整，若到了晚上才吃月餅，相對容易囤積。她舉例，以綠豆椪而言，一顆就有八分滿至一整碗飯的熱量，建議一天一顆為限。

烤肉部份，夏子雯提醒，有些人為了補充蔬菜類，選擇吃「奶油金針菇」，但建議以氣炸或水煮加一些黑胡椒即可。她也非常推薦可以吃「筊白筍」，不需要另外塗上烤肉醬，就十分夠味。搭配的飲料也同樣站在健康的角度，以無糖茶為主，若真的還是想喝汽水，可以喝零卡的，偶一為之無傷大雅。

關鍵字： 柚子 烤肉 月餅 營養師 夏子雯 高血壓

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