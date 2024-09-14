她腸癌轉移侵蝕骨盆「無法躺平」　標靶合併「熱治療」讓腫瘤縮小

▲萬芳醫院放射腫瘤科吳正友醫師表示，將熱治療與傳統的化療、放射治療相結合，幫助病人達到更好的治療效果。（圖／萬芳醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

66歲的張女士於兩年前確診直腸癌第三期，經歷手術、化學治療和放射治療，癌細胞仍轉移至肝臟，且復發的腫瘤漸漸侵蝕骨盆腔周邊組織，還延伸至肛門口外，巨大的腫瘤令她非常難受，只能側臥，嚴重影響日常生活，治療效果也有限。醫療團隊建議「標靶藥物合併熱治療」，後續腫瘤顯著縮小，疼痛減輕，不僅恢復平躺睡覺，體重也回升。

癌症治療儘管已有手術、化學療法和放射治療等選項，但腫瘤復發和治療副作用仍是挑戰，美國醫學界已累積多年的熱治療經驗，並逐漸成為全球癌症治療的焦點。

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收治個案的萬芳醫院放射腫瘤科醫師吳正友解釋，熱治療是一種非侵入性且無輻射的治療方式，透過高頻熱能破壞腫瘤細胞的DNA、蛋白質等重要結構，同時增加腫瘤部位的血液循環，讓化療和放療效果加乘，達到更佳的治療成效。

吳正友分析，熱治療相較於傳統療法，副作用較少，治療過程幾乎無不適感，每次療程約1.5至2小時，且無需住院，大幅減輕病人的心理壓力。以張女士的情況來說，生活質量明顯改善。更重要的是，其腫瘤指數從原本的107.7下降至21.8，恢復至正常範圍。

另有一名罹患第四期乳癌且伴有肝、肺、骨轉移的陳女士，病情一度緩解，但右胸局部復發，明顯可見腫瘤，病人擔心再次面對治療帶來強烈的副作用，而感到焦慮及憂鬱。

吳正友分享，後續在醫療團隊建議後，選擇口服藥物合併熱治療，僅在第二周治療時腫瘤就明顯縮小，連續兩個月的治療使皮膚完全恢復。目前個案已定期追蹤一年半，病情穩定，這顯示熱治療可做為癌症輔助治療方式，有效控制腫瘤，而且是更溫和的治療選擇。

萬芳醫院從2017年引進BSD-2000深層透熱治療設備，並將其結合傳統療法，安全地應用於多種癌症的治療，特別是針對轉移型與復發型腫瘤，此技術可精準加熱於腫瘤區，涵蓋乳癌、頭頸癌、膀胱癌、卵巢癌、胰臟癌、大腸直腸癌等癌症，至今已累積超過1,224位病人的治療經驗。