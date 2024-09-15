他口臭妻子也難忍！「天天喝1000ml咖啡」　營養師揭3原因害異味

▲喝咖啡口腔可能會有異味，可喝完就馬上刷牙、漱口加以改善。（示意圖／取自pixabay）

記者張乃文／台北報導

許多上班族每天早上都要來一杯咖啡，但有些人口腔可能因而有異味。營養師說，咖啡豆烘焙會有硫化合物形成，和咖啡的酸味混合，就容易導致口腔有口臭，且飲水量若不足，口腔乾澀，讓口臭的情形更嚴重。先前有一名男性個案每天會喝1000毫升的黑咖啡，嘴巴的味道也因此難以清新，營養師提出3個方式可幫助改善。

營養師夏子雯提到，愛喝咖啡的人可能會發現，喝完口中會殘留奇怪異味，甚至影響他人。她說，會造成口中殘留異味的主要原因是，咖啡豆在烘焙時，有含硫化合物形成，和咖啡的酸味混合後，容易使口腔出現口臭或異味，且在飲用黑咖啡的同時，大部分的人不會再飲用白開水。

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夏子雯指出，咖啡喝了一整天，加上飲水量少、口腔濕潤度不足的狀況下，其中的單寧與唾液中的蛋白質結合，會導致口腔乾澀，使得口臭的情形更嚴重，加上口腔中的細菌，容易釋放出揮發性硫化合物，口氣也就難以清新。

夏子雯表示，先前曾遇過一名37歲個案，抽血數值一切正常，有運動、飲水量也充足。但個案說近期被另一半提醒，有口臭問題，細問才知道，他平時每天都會喝1000毫升的黑咖啡。

「咖啡因攝取量已經爆表」夏子雯指出，以1000毫升的黑咖啡而言，咖啡因的含量可能達到400至500毫克，但目前針對咖啡因攝取量建議每日不超過300毫克。她建議個案，喝一口咖啡時，可搭配一口白開水，迅速沖淡黑咖啡殘存在口腔中的含量，也幫助口腔維持濕潤，維持唾液量、殺菌並減少細菌量。若空間、時間允許，喝完黑咖啡後，立刻刷牙或使用漱口水。另外，也可用其他飲品，像是會刺激唾液分泌的綠茶，替換部分咖啡量，幫助消除異味。

夏子雯說明，飲用適量黑咖啡確實對人體有益，因其含有豐富的抗氧化物，如綠原酸，咖啡醇、咖啡豆醇、咖啡酸、多酚等，可幫助提高運動效能、促進代謝及燃脂、幫助腸胃蠕動和消化，還能保護心臟、改善低血壓，降低心血管疾病、高血壓與中風風險，刺激神經系統預防腦部退化等。