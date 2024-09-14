吹風會感冒？兒科醫揭「2大條件」　潛伏期曝光

▲造成感冒必須同時符合有病毒跑到鼻咽，再加上本身免疫力剛好變差。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

吹到風會感冒嗎？是許多人心中的疑問，更有不少網友抱怨，「很多長輩都覺得小孩感冒就是因為吹冷氣關係」、「有些人認為冷就會感冒，所以給小孩睡覺時除了穿防踢被又蓋棉被，看了我都覺得熱」。對此，兒科醫師傑登表示，要感冒必須同時達到「2個條件」，單單吹到風是不會感冒的。

傑登醫師在粉專發文表示，感冒是被病毒感染所導致，單單吹到風是不會感冒的。有患者曾好奇發問，「我常常被風吹到就會開始打噴嚏耶！」他則解釋，那個叫做過敏，一般感冒有潛伏期，約2天後才會出現症狀。

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▲在沒有病毒的存在下，不論怎麼吹風都不會感冒。（示意圖／視覺中國）

要感冒必須同時達成2條件，傑登說，包括有感冒病毒跑到鼻腔或咽喉，這就是戴口罩能減少感染的原理；另再加上這個人的免疫力剛好有點差。而在沒有病毒存在的情況下，不論再怎麼樣到處吹風，也是不會感冒的。

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傑登說明，當身體遇到寒冷讓體溫降低時，的確有可能讓免疫力下降，若再接觸到病毒就容易被感染，但要冷到足以影響免疫力，可能得達10°C的低溫，因此天冷時必須做好保暖，而在夏天吹個冷氣或到郊外吹風，是不會感冒的。