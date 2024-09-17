16種食材「炒過更營養」！溶出β-胡蘿蔔素　護眼防三高

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圖、文／今健康

天然食材有利健康、養生，了解食材的特性更有利吃到更多營養。像是有些食材是「炒過之後更營養」的，β-胡蘿蔔素就是關鍵之一。劉怡里營養師指出其營養價值、特性，以及哪些食材可以先炒過，讓營養價值再提升！

β-胡蘿蔔素炒過之後更營養！變成維生素A後4養生特點

油炒、切片/絲更營養！

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劉怡里營養師表示，β-胡蘿蔔素之所以炒過之後會更營養，在於它是一種脂溶性營養素，和油脂一起炒過、烹調後會更容易與油脂結合，使吸收率提升、更容易被人體吸收，而切片或切絲之後因接觸油脂的面積增加，身體自然能夠吸收更多的營養。

有哪些好處？

β-胡蘿蔔素被人體吸收之後會轉換成維生素A，也因此常見這兩種營養素一起討論。維生素A有利於保養血管、防範三高等心腦血管疾病。也可幫助維持良好的免疫力，減少感染、生病、發炎等機率。並且也能保護及修復皮膚和黏膜，有助保養皮膚及呼吸道、胃腸道等各器官黏膜。最知名的好處就是保養眼睛，對於維持良好的夜間視力、防範夜盲症有很大的幫助。

16種食材炒過之後更營養！認識β-胡蘿蔔素常見食材

蔬菜類＆澱粉類，炒過更營養！

劉怡里營養師指出，β-胡蘿蔔素廣泛存在於紅色、深綠色、橘黃色的蔬果當中，不過也不僅如此。蔬菜類可如胡蘿蔔、大番茄、青花菜、萵苣、菠菜、紅莧菜、空心菜、紅辣椒、芥藍菜、韭菜、油菜、地瓜葉等，澱粉類則如南瓜、地瓜、玉米、芋頭等，這些都可以先經過油炒，提升吸收率。

水果類雖不炒，但也吃得到！

水果類則可如芒果、香瓜、哈密瓜、木瓜等，雖然通常不會拿來炒，但也可以攝取到β-胡蘿蔔素。上述這些含有β-胡蘿蔔素的蔬菜類、水果類、澱粉類當然也都各有其他不同的營養。

β-胡蘿蔔素吃多會中毒？變黃？營養師解答，這樣吃最健康！

β-胡蘿蔔素吃多會中毒？皮膚變黃？

許多民眾或許聽過「β-胡蘿蔔素吃多，可能會中毒或是罹癌風險」，對此劉怡里營養師表示，此說法可能要留意的關鍵在於劑量較高的β-胡蘿蔔素保健食品，有研究指出健康風險，但還有待更多研究證實。不過和一般天然食材很難到超量傷身的地步，注意適量即可。而β-胡蘿蔔素吃多確實皮膚會變黃，但這不是中毒的表現，只是天然色素使皮膚色素沉澱變黃。

β-胡蘿蔔素不能和葉黃素一起吃？

劉怡里營養師表示，此觀點也是較需留意於劑量較高的保健食品，β-胡蘿蔔素和葉黃素兩者在腸胃道被吸收的途徑是非常相近的，高劑量狀態下同樣的一道門兩個人要通過，就會出現競爭、互相影響。但若是以天然食材來說，劑量不足以到競爭的地步，因此不必擔心，像是玉米就同時具有這兩種營養，也常和胡蘿蔔一起搭配，胡蘿蔔也常見和葉黃素量高的蛋一起做胡蘿蔔炒蛋。

β-胡蘿蔔素這樣吃最健康！

劉怡里營養師也提醒，β-胡蘿蔔素雖然有助健康、炒過更容易吸收，但不代表就只吃這個。於此介紹β-胡蘿蔔素在哪些食材可選擇作為參考，例如主食就可以選擇南瓜取代白米，藉此攝取β-胡蘿蔔素。養生關鍵還是在於營養豐富並且均衡。

本文經授權轉自：今健康《16種食材炒過之後更營養！β-胡蘿蔔素助養眼、顧心、護肺、好處多！》