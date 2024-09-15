用吃的防肺癌！「6類食物」營養師最推　豬肝、香菇都上榜

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圖、文／今健康

據最新台灣十大癌症發生人數統計，肺癌已超越大腸癌位居首位，護肺刻不容緩。簡鈺樺營養師分享如何靠「吃的」保養肺部，護肺、降低肺癌等肺部疾病風險！

用吃的防十大癌症之冠－肺癌 營養師推護肺6營養！

簡鈺樺營養師指出，民眾日常可透過飲食等方式攝取保養肺部的營養，可包括維生素A、維生素C、維生素D、維生素E、礦物質鋅、礦物質硒。

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維生素A：

維生素A有助修復呼吸道黏膜，呼吸道黏膜有如城門第一道防線的衛兵，可排除外來的有害物質。透過植物性的菠菜、南瓜，或是動物性的臟器例如豬肝，以及魚油等都可攝取得到。

維生素C：

維生素C是天然的抗氧化劑，民眾對此印象大多在皮膚保養，同樣的，肺部也需要相同的保養。肺部的結締組織也是靠膠原蛋白組成，維生素C就參與其中。水果是主要攝取來源，每日2～3顆拳頭的份量，便可輕鬆達到成人每日C 100毫克的建議量。

維生素D：

維生素D是平衡免疫力必備，大多免疫細胞都仰賴於此，也是護肺不可忽略的營養素。除了廣為人知透過日曬以外，脂肪量高的魚類、曬過太陽的香菇、維生素D補充劑等都可獲得，每日建議量為10微克。

維生素E：

維生素E也是抗氧化劑，特別有利阻擋自由基，避免空氣污染、二手菸等產生的自由基攻擊呼吸道，有利加強保護肺部。可透過每日補充堅果或是植物性油品中攝取，便可輕鬆提升抗氧化能力。

礦物質鋅：

礦物質鋅有利協助免疫細胞製造，特別是呼吸道相關疾病更需要免疫細胞辨識病菌、有害物質，將其剷除並降低感染率、有害影響。日常透過海鮮、小麥胚芽、南瓜籽等便可攝取獲得。

礦物質硒：

礦物質硒有利增強體內抗氧化系統中的「麩胱甘肽過氧化物酶」，保護細胞不受自由基傷害。日常可透過大蒜、鮭魚、糙米等食材攝取。

潤肺料理「蒸菇菇鮮蝦」 簡單好上菜，營養又充沛！

簡鈺樺營養師也推薦分享一道潤肺料理「蒸菇菇鮮蝦」，可提供水溶性膳食纖維、礦物質硒、礦物質鋅等營養，且不只食材準備方便，製作過程也非常簡單。食材方面只要準備金針菇一包、蝦子適量、青蔥適量、醬油適量，然後放進電鍋裡半杯水蒸煮完成後，便可輕鬆上菜！

護肺防肺癌不能光靠嘴巴吃，營養師籲日常養成良好習慣！

從食材、食物中攝取營養有助保養、保護肺，但畢竟不是仙丹神藥，日常也要維持良好習慣、遠離傷害肺部的風險。簡鈺樺營養師提醒平時就盡量遠離空氣污染、廢氣污染，若有抽菸習慣建議降低頻率，或是執行戒菸，沒有抽菸習慣者也盡量遠離二手菸。出門也可適時地配戴口罩，保護呼吸系統。平常也培養規律運動的良好習慣，並且定期做健康檢查了解肺部健康狀況。

本文經授權轉自：今健康《用吃的防十大癌症之冠-肺癌！營養師推6營養，大蒜、菠菜都上榜。》