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罕見「下顎骨」異常增生！婦嘴張不開　醫全台首例冷凍治療成功

骨骼異常增生術前左顎骨關節沾黏嚴重。（圖／院方提供）

▲骨骼異常增生術前左顎骨關節沾黏嚴重。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

58歲的張女士18年前因為左臉頰腫脹疼痛就醫，診斷為骨髓炎並服藥緩解症狀，但11年後狀況病情惡化，診斷為「纖維增生不良」，導致左側顳顎關節融合鈣化，嘴巴幾乎無法張開，甚至連吃茶葉蛋都沒辦法。醫師指出，張女士的案例十分罕見，纖維增生不良發生在下顎骨的機率相當低，最後利用冷凍治療結合3D導航解決沾黏問題。

台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智指出，纖維增生不良是一種源自於基因突變的偶發性骨骼疾病，是一種良性骨腫瘤，為健康的骨骼組織被不成熟的骨組織及纖維組織取代，在人體多處骨頭均有可能發生，纖維增生不良發生時骨頭會不規則的肆意增生，導致骨骼變形，若壓迫到神經則會疼痛。

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台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智。（圖／院方提供）

▲台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智。

以往顎面外科治療顏部纖維增生不良的患者，除了使用藥物治療抑制異常纖維的生長，也會用骨骼修磨的方式，將變形腫大的病灶處修磨平整，使患者外觀恢復正常，但張女士的症狀已非上述兩種保守治療能夠解決，且張女士的病灶處十分接近顱底，手術範圍若沒有評估精準，恐不慎傷及腦部。

經評估決定使用3D導航定位系統輔助手術，且首次將冷凍治療運用在顎骨。許博智說明，往冷凍治療多用於治療惡性骨肉瘤，從未使用於顎骨，而張女士冷凍治療過的顎骨不再沾黏及發生異常增生，成功解決不得進食的困擾，至於其他骨骼則持續以藥物進行控制。

顏面骨纖維增生不良的機率不高，許博智提醒，若臉部出現不明原因腫脹，且於其他科別進行檢查治療均未改善，可至口腔顎面外科就診，找尋病因，及早治療。

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關鍵字： 骨骼異常增生術 骨骼 骨髓炎

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