婚宴料理也能健康吃！營養師給「4大選菜守則」避熱量爆表

▲辦桌吃宴席總是豐盛，可能攝取過多的熱量，資料照。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

親朋好友舉辦婚宴喜事，一定會有豐盛筵席作為款待，但是一不自覺恐怕就攝取過多熱量，營養師提供4大婚宴飲食選菜守則，包含澱粉類食材代換、多吃海鮮等優質蛋白、避免油脂與勾芡食物，可以喝雞湯先撈除表面油脂等，讓大家能夠在沾喜氣的同時，也能輕鬆維持健康飲食。

衛生福利部桃園醫院營養師李佳芸表示，參加婚宴飲食，第一件事情應該要「查看菜單留意食物代換」。舉例來說，婚宴上常見的「花好月圓」（炸湯圓）象徵新人美滿幸福。兩個免洗湯匙分量的湯圓（約10顆）相當於1/4碗飯的全榖雜糧類；上面的花生粉含有一份油脂，並且搭配糖霜，容易攝取隱藏的熱量。

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還有另一個常出現的「富貴雙方」，裡面的火腿為高脂肪肉類，素方餅則相當於半份全榖雜糧，整體熱量偏高，一個完整的素方酥約有150大卡。若餐桌上有米糕、麵包或是佛跳牆中的芋頭、薏仁、栗子、蓮子等澱粉類食材，則需注意與其他全榖雜糧類的食物進行替換（1份全榖雜糧=1/4碗飯=半碗芋頭=1/4碗薏仁=3顆栗子=40粒蓮子）。

至於第二點，李佳芸建議可以「多選優質蛋白，少吃油脂及勾芡食物」。蛋白質建議選擇海鮮前菜、清蒸魚、豬肋排或蒸明蝦等，並依據三指寬的原則來估算份量。筍乾封肉等高油脂的豬腳類菜色，可選瘦肉食用。魚翅羹湯品因勾芡較多，建議單吃裡面的料少喝湯。燉雞湯可以先撈除表面的油脂，再享用湯品，避免食用雞皮和肥肉。

第三點則是「用高纖蔬果代替高熱量甜點」。李佳芸指出，蔬菜提供豐富的膳食纖維及植化素，可以多選不同種類的蔬菜。甜點部分則淺嘗即可，或以水果代替。建議的水果份量為1份（約等於1顆蘋果、1顆半奇異果、半根香蕉或8分碗的切片水果）。若餐後提供桂圓紅棗銀耳湯，需注意桂圓和紅棗也是水果類，水果攝取量應適量。

最後則是「敬酒時選無糖飲料，注意酒精攝取」。李佳芸分析，在婚宴敬酒環節，可選擇無糖茶代替汽水、果汁等含糖飲料。若要飲酒，依國健署建議，男性每日不超過2個酒精當量，女性1個酒精當量，且酒精濃度越高，飲用量應越少。（1個酒精當量=2份油脂，約90大卡=375ml啤酒=120ml紅酒=30ml高粱）。