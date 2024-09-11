夜店整排「加熱菸」違法公開賣！董氏檢舉「最重可罰百萬」

▲民眾向董氏基金會檢舉夜店違法賣加熱菸。（圖／董氏基金會提供）

生活中心／台北報導

近期有民眾向董氏基金會檢舉北市某夜店「公開陳列展示與銷售加熱菸」，董氏表示，會把檢舉資料通報國健署，並函請各地方衛生局依法於夜間稽查取締，應確實對違法加熱菸的製造、輸入者處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，對公然違法展示販售的夜店處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

董氏基金會表示，拍照舉證的民眾有詢問「台灣可以賣喔」，店家輕鬆回應「沒關係，我們都這樣賣的」。另外，還看到由店員操作的「點餐APP」內有「IQ*S IL*MA」、「TE*EA」等加熱菸品的「點餐價目」，在店家IG官網還能看到夜店內陳列加熱菸的照片，且該夜店內經常有人在晚上9點後當場購買並吸食加熱菸。

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國教行動聯盟理事長王瀚陽質疑，「目前政府明明沒有核准任何一款加熱菸品上市，這些公然違法營銷的加熱菸，是如何走私進入台灣？」而且先前多位地方首長及民意代表被爆違法使用加熱菸，地方衛生局皆以處罰使用者2千元結案，都未依法追究這些違法加熱菸的來源。

針對違法新興菸品，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，這都是菸商的騙術，為擴展商機，宣稱使用新興菸品可「取代或戒除紙菸」，呼籲衛福部「依法審查加熱菸」，同時應協助與支持地方政府衛生局「確實依法取締加熱菸或其必要組合元件」，以維護年輕人的健康。