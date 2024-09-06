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愛愛ing「突噗一聲」連被甩！23歲女崩潰：那不是屁　醫曝病因了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子只要腹部一用力、陰道一收縮，就會發出尷尬「噗噗聲」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

北部一名23歲女子一到診間就向醫師大吐苦水，表示自己每次和朋友聚會聊天，一大笑就會突然爆出「噗～」的一聲，當下全場空氣瞬間凝結；更尷尬的是，和好幾任男友激情滾床單到一半時，下體也會不受控地噴出氣體，個個都無法接受接連離她而去。女子無奈表示「那明明就不是屁」，因而求助婦產科。

在公共場合或是聚會現場放屁讓人感到難為情，但有時女生私密處問題也會引爆尷尬局面。振興醫院婦產部醫師李偉浩在醫師好辣節目中分享，女子透露和姐妹們聚會聊天聊嗨時，下體一直會有氣體產生，但自知那不是屁聲。更讓她困擾的是，和男友愛愛時同樣「噗聲連發」，也讓她成為數任男友的拒絕往來戶，為此痛苦不已。

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女子深知私密處發出的「屁聲」不是腸胃問題所導致，卻無法避免它的發生。李偉浩轉述，女子從健康節目中得知有些生產過的媽媽會出現「私密處鬆弛」的狀況，猜想自己是否也是如此。就診時替她內診檢查，也證實她的推測，果真是陰道鬆弛，「可是這女生才20幾歲，她覺得很奇怪，為什麼自己有一樣的情形？」

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲女子因為過胖、不運動，導致年紀輕輕就陰道鬆弛。（示意圖／視覺中國）

李偉浩說明，女子體態有些豐腴，體重上升會造成陰道鬆弛；另外，她又不愛運動，事實上，骨盆底肌肉需要靠著運動以維持其緊實度，前述種種因素累加釀成她下體鬆弛。最後靠著進行4～6次雷射增加膠原蛋白產生，使得私密處上皮能恢復到較緊實的狀態。不僅如此，也鼓勵她要多運動、減重才是治本之道，所幸後來類似的窘境未再發生。

李偉浩接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，陰道「放屁」主要與幾大因素有關，第一是陰道感染孳生產氣細菌，氣體累積在陰道內，直到一定的量後排出；第二是陰道鬆弛，其與生產、負重、長期腹壓增加、骨盆肌肉不足有關。當咳嗽、大笑或發生性行為時，會引起下腹部及陰道收縮，當陰道鬆弛時，則會在收縮當下讓累積在陰道內的氣體排出。該名女患者主要是因為體重過重的原因所導致。

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