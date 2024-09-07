一放假只想耍廢？　心理師驚揭「5後果」：越躺越憂鬱

▲一放假就想躺在床上滑手機追劇？小心根本沒放鬆到。（示意圖／記者趙于婷攝）

文／常春月刊

很多人下班、放假的放鬆方式就是躺著滑滑手機、追追劇，餓了就叫外送，最好可以整天不出門！然而，躺整天這個休閒活動，可能無法幫助你放鬆，還有可能導致你越躺越憂鬱。

小心越躺越憂鬱 剖析5個方面

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對此，心理諮商所余佳容所長從5個方面剖析，為何躺著耍廢會讓你更憂鬱：

1、運動不足

久躺會導致缺乏運動，而運動不足會降低體內血清素、多巴胺等神經遞質的分泌，這些物質對情緒有正面影響。缺少這些物質會讓人更容易憂鬱。

2、社交孤立

長期躺著會降低社交機會，缺乏人際交往也是憂鬱的高危因素之一。

3、生理節奏紊亂

久躺容易打亂正常的生理節奏，如睡眠作息、飲食時間等，紊亂的生理節奏會影響大腦化學物質的正常分泌，從而影響情緒。

4、自我價值感下降

長期無所事事、無法完成目標會降低自尊和成就感，導致負面自我評價，從而增加憂鬱風險。

5、注意力集中在消極想法

久躺無所事事，注意力更容易集中在消極、負面的想法上，加重憂鬱情緒。

▲躺整天不僅降低睡眠品質，還會增加憂鬱傾向。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

出門走走晃晃、串門子 避免陷入惡性循環

余佳容指出，整天躺著也會讓大腦無法分辨床到底是需要清醒的地方，還是需要睡覺的地方，久而久之，也會降低睡眠品質，睡眠品質低落就會增加憂鬱傾向，進而進入惡性循環，所以有空不妨出門走走晃晃，或是去朋友家串串門子吧。

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