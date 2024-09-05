童染腸病毒「脫水嗜睡昏迷」　兒科醫：補水忌飲碳酸過甜飲料

▲醫師提醒感染腸病毒應適度補充水分，忌飲碳酸飲料或過甜飲料。（示意圖／達志影像）



文／中央社

亞洲大學附屬醫院表示，兒科發現本周腸病毒就診人數增1至2成，多名學童脫水嚴重住院治療，脫水會引發嗜睡甚至昏迷等後遺症，應適度補充水分，切忌飲用碳酸飲料或過甜飲料。

衛生福利部疾病管制署3日指出，8月最後1周腸病毒門急診就診人次破1.4萬，較前1周略升，為近5年同期新。高腸病毒疫情逐漸進入高原期，預估中秋後才會反轉。

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亞洲大學附屬醫院今天透過新聞稿指出，兒科部發現本周就診人數增加1至2成，多名學童因食慾差，導致出現嚴重脫水現象。

兒科部醫師鄭詩橤表示，腸病毒好發於5歲以下兒童，常有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，同時合併發燒、嘔吐等症狀，一般感染後潛伏期約3至5天就會出現症狀，病程約7到10天左右會逐漸好轉，但仍有極少數患者病情會惡化，出現抽搐、意識不清、呼吸急促、心跳加快等情形，甚至會有致死風險。

她指出，腸病毒重症的發生比例不高，家長要當心的是脫水問題，腸病毒會造成口腔及舌頭潰瘍或長水泡，導致進食時引起強烈疼痛感覺，孩子可能連吞一口飯都是折磨，食慾降低、營養吸收變差，造成身體脫水、體重減輕。

鄭詩橤表示，脫水前會先出現口乾舌燥、容易疲累、心跳加快、眼窩凹陷、尿量減少及四肢微涼等徵兆，家長可觀察孩子的尿量是否變少及尿液顏色是否變深等，判斷是否有脫水現象，並透過補充白開水、含糖量低運動飲料或者電解水改善症狀，切忌飲用碳酸飲料或過甜飲料，避免脫水症狀更加嚴重。

她指出，若孩童脫水情形持續惡化，應盡速住院打點滴補充身體水分，待體力恢復後，再補充冰涼、軟質食物，可有助於增加抵抗力、加速復原腳步。最重要的預防關鍵，仍是勤洗手、周邊環境消毒、避免共用物品，尤其病童務必在家休養，以免引起群聚感染。