乳癌年輕化！45歲之後成「發生高峰」　明年起放寬免費篩檢年齡

▲國健署長吳昭軍宣布明年乳癌篩檢年齡擴大。（圖／國健署提供）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌是台灣女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，衛福部國健署最新統計發現，國人女性的乳癌發生高峰落在「45歲至69歲」，但是符合免費乳房X光攝影檢查資格的女性，卻有超過3成4從未接受檢查。有鑒於高齡化社會與乳癌年輕化趨勢，國健署明年起將放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，也就是40歲以上未滿75歲婦女都可以每兩年接受一次免費檢查。

10月是國際乳癌防治月，國民健康署今日舉辦記者會分享國內乳癌發生現況，並鼓勵婦女把握早期發現及治療的黃金時機。

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國健署長吳昭軍表示，110年癌症登記資料及衛生福利部112年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，而且進一步分析乳癌發生高峰為「45歲至69歲」，但目前仍有約34.5%的45歲至未滿70歲婦女從未接受過乳房X光攝影。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具科學實證，可有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，並發現無症狀的0期乳癌。

林莉茹進一步說明，我國於112年有92.3萬名婦女接受乳房X光攝影檢查，共發現5,392多名乳癌個案，等於每篩檢169名女性中約有1名罹患乳癌，而因篩檢發現乳癌的婦女，有59.7%病例為早期（0+1期），證明乳癌篩檢的高效益。

國內乳癌患者有年輕化趨勢，吳昭軍指出，這些年輕族群是家庭中的支柱，另一方面，國內也面臨高齡化社會挑戰，國人平均餘命越來越高。國健署自明（114）年起，放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女，鼓勵有符合資格且有意願接受檢查者，請攜帶健保卡至醫療院所，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，接受乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療。

▲10月是國際乳癌防治月，國健署鼓勵婦女把握3個及早「及早預防、及早發現、及早治療」，把握早期發現及治療的黃金時機。（圖／國健署提供）

林莉茹指出，目前已知的乳癌危險因子包括初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、有乳癌變異型致病基因、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。

國健署提醒，女性們除了多加注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，更應該從年輕時就遠離菸、酒等致癌因子，保持飲食均衡，養成規律的運動習慣，並適時釋放身心壓力，以降低乳癌風險。

除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫，掌握早期診斷與治療的黃金時機。