醫示警「4種走路姿勢」是失智症前兆！10年內發病風險高

▲醫師提醒，失智症可提早發現警覺，有助延緩或預防認知衰退。（圖／達志／示意圖）

生活中心／台北報導

根據推估，台灣失智症人口已超過37萬人，而在失智症徵兆方面，除了記性和情緒問題，其實走路也可看出端倪。胸腔暨重症醫師黃軒在臉書指出，出現「4大走路姿勢」可能就是失智疾病開始的信號，包括「一直拖著走、一直晃著走、一直跛著走、一直碎著走」。

失智症的盛行率隨著年齡的增加而顯著上升，尤其在80歲以上的長者中更為普遍。黃軒提到，最近有科學家發現，一個人的失智，早在被診斷為失智前的10年，就有明顯肢體動作的變化，只是一般人不在意而已；研究發現老年人中，肢體動作功能，例如走路的步伐型態，會呈現衰退趨勢，這些肢體動作功能的問題，出現比認知障礙早長達10年之久。

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黃軒指出，老人家走路的步態有所改變，這其實有可能就是失智疾病開始的信號，可能預示著其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變；他也提出以下4大走路姿勢，提醒這些發現強調早期診斷和治療的重要性，可以在大腦老化前採取措施，可能有助延緩或預防認知衰退或失智的加速。

1. 你一直拖著走

這種步態的特點是腳抬不起來，總是拖著地走，腳上似乎被地心引力吸住，無法輕鬆抬起腳走路。這種步態在臨床上的典型代表是正常腦壓的腦積水。這可能源自大腦自然老化、腦出血或感染等，並可能伴隨記憶力減退和排尿障礙（例如尿頻、失禁或排尿困難）。

2. 你一直晃著走

這些人走路就好像喝醉了，總是搖搖晃晃地在抓平衡點，走不到一條直線上。這種步態可能懷疑腦出血、腦梗塞、腦腫瘤，尤其是小腦病變等，這些疾病會造成小腦的損害，從而引起小腦功能障礙，導致不平衡的步態，很像喝醉的人在走路。

3. 你一直跛著走

老人家只有墊一隻腳在走路，那是因為他的一條腿正常，而另一條腿可能有神經或肌肉功能障礙，無法一起行動，只能形成跛走的姿勢，這種情況多見於坐骨神經痛、椎間盤狹窄、下肢血管堵塞、骨關節炎或單側腦血管疾病等。

4. 你一直碎著走

這些人走路的姿勢是小碎步且快速，腳掌會擦著地走，身體僵硬，並向前傾，似乎無法及時停住或轉彎，走路的姿勢讓人感覺馬上要撲倒在地，出現這種走路姿態可能是巴金森氏症以及一些中樞神經系統的退化疾病，這些通常在中老年人中很早就會被觀察到。