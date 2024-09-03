東港安泰醫院新引進海神刀無創消融術　治療早期攝護腺癌患

▲東港安泰醫院新引進海神刀無創消融術治療初期攝護腺癌患者 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東66歲黃先生在例行健康檢查時發現攝護腺特定抗原(PSA)數值異常升高，在醫師建議下轉泌尿科門診治療。門診初步肛門指診並未發現明顯異常，便再進行核磁共振(MRI)檢查，發現其一側攝護腺顯示出異常病變，最後在攝護腺切片檢測中確認癌細胞的存在。

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考量他年齡及開刀意願，病患及家屬在和醫師充分溝通後，採用「海神無創消融術」，該手術透過高強度聚焦超音波，用高溫消融癌細胞，並配合核磁共振(MRI)影像精準定位，對攝護腺局部病灶區域進行精確定位和消融，以保留大多數攝護腺組織及神經血管，不僅提高了攝護腺癌治療的安全性和效率，且大幅減少尿失禁和性功能問題的副作用，保障患者的生活品質。

安泰醫院泌尿科許思文醫師表示，安泰醫院引進的新一代海神刀，無須開刀、無傷口、無放射線風險，手術過程僅需通過肛門插入超音波探頭，結合核磁共振(MRI)影像精確定位癌細胞後，以高強度超音波聚焦在局部病灶區域上，精準提升局部組織溫度，摧毀腺體內的細胞而不損害健康的周圍組織，從而達到只針對攝護腺癌細胞組織的消融，這種無創治療方式能夠保留更多健康組織，大幅降低術後性功能障礙及尿失禁的風險，對於中高齡及不適合接受傳統手術或長時間麻醉的患者來說，是一種值得考慮的新治療方案選擇。

許醫師也呼籲，隨著台灣步入高齡化社會，攝護腺癌在男性中的發病率逐年上升，年滿50歲的男性應每年進行攝護腺特定抗原(PSA)檢查，而45歲以上有家族病史者應每年或每兩年進行監測。早期發現病變可讓患者擁有更多治療選擇，並提高治療成功的機會。