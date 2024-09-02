一堆人做錯！「用碗邊打蛋」　專家曝：太危險

圖文／鏡週刊

大部分人都習慣用碗的邊緣來擊碎雞蛋，既方便又快速。然而，這樣的做法可能潛藏著細菌感染的風險，進而引發食物中毒。有專家指出，用碗邊緣敲擊可能會導致蛋殼上的沙門氏菌掉入蛋液中，若蛋未煮熟，將可能引發腹瀉、嘔吐等不適症狀。

據料理網站《The Kitchn》的專家說法，當蛋在碗邊敲裂時，細小的蛋殼碎片可能會落入碗中，而這些碎片可能攜帶沙門氏菌，進而污染蛋液。如果隨後的烹調過程中蛋未完全煮熟，食用後可能導致食物中毒。

為了降低此風險，專家建議應在堅硬、平坦的表面敲擊雞蛋，讓蛋殼產生微小裂痕，再用手小心撥開，就能減少蛋殼碎片和細菌混入蛋液的機會。

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毒物專家招名威也曾在臉書發文提醒，雞蛋外殼若未洗淨，汙染到蛋液的話，易引發沙門氏菌中毒。在打蛋前除了應先將手洗乾淨外，也要把蛋殼部分都清洗過，並在烹飪時把蛋煮熟，加熱溫度至少得超過攝氏71度，讓沙門氏菌被全數殺死。

衛福部食藥署官網的資料也顯示，沙門氏菌廣泛存在於動物界，經常通過人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。而沙門氏菌引發的食品中毒事件在全球範圍內也非常常見，2018年在歐盟中引發的食源性疾病占比約為1/3，台灣排名第4。

食藥署進一步解釋，誤食沙門氏菌後，人體通常在4至48小時內發病，症狀包括下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心及嘔吐，這些症狀可能持續2至3天後自行痊癒，但部分人群可能成為帶菌者，且有5%的感染者可能面臨更嚴重的健康風險。

對於感染沙門氏菌引發的腸胃炎，食藥署表示，治療主要以補充水分及電解質為主，不需特別使用抗生素。然而，對於新生兒、老年人、免疫系統較弱的患者，以及其他高風險人群，如出現持續高燒或疑似菌血症等情況，則應考慮使用抗生素治療，以防止嚴重感染。

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