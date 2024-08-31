15至45歲免費心理諮商滿月　逾8千人求助「過半是女性」

▲衛福部提供15至45歲青壯世代心理健康支持方案，今年8月上路。（示意圖／玉里醫院提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部今年8月正式推出「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，也就是15至45歲每人3次免費心理諮商。根據統計，截至8月30日止，已經服務超過8千人，其中男性為2340人、女性6152人。年齡部分，15歲至30歲的人數接近5000人、31至45歲則為3524人。經過評估達轉介風險占比為26.64%。

衛福部去年推出15至30歲「年輕族群心理健康支持方案」，使用情況十分踴躍，服務近3萬人、轉介人數破萬，滿意度高達96%，也顯示民眾確實有其需求，今年擴大此方案適用年齡15至45歲，自8月1日起，擴大補助3億3600萬，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商。

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衛福部統計，截至113年8月30日，已服務8492人（13,750人次），其中男性2340人、女性6152人；15至30歲4968人、31至45歲3524人，整體而言，經評估達轉介風險人數為2262人（26.64%）。

此次服務建置「心理健康支持方案地圖索引」，優化網路資訊平台，民眾可直接上網查詢附近合作機構，及預約名額狀況，今年合作機構可望增至近500家，單一院所由每週服務8人次，上升至12人次。

門諾醫院臨床心理師温勇勝表示，許多青壯年在工作與家庭壓力下，常常忽視了自己的心理健康。而評估自己是否需要尋求專業心理支持，可以從5大指標入手，包括睡眠狀況、食慾、體重變化、情緒波動及親友關心。

他說明，如果連續一周睡不好、食慾突然增減，且一個月內未經刻意控制，體重增減超過5公斤，就要注意。另外，情緒起伏大，難以自控或明顯壓抑，或者身邊有兩人以上關心你，也是警訊。温勇勝認為，可以更早察覺自身的心理狀況，及時尋求專業協助，以免心理壓力累積成為更大的問題。