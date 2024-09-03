國中生情緒激動！右手一槌牆「骨折了」

▲國中生因情緒激動，緊握拳頭打牆壁，造成骨折。（圖／取自CFP）

文／華人健康網

看巴黎奧運拳擊比賽太激動，14歲國中生竟然造成「拳擊手骨折」！日前「台灣拳后」林郁婷成功奪下巴黎奧運57公斤女子拳擊金牌，全民熱血沸騰，高雄14歲國中生約同學開心慶祝，一時衝動緊握拳頭擊打牆壁，導致右手掌第5掌骨骨折，就醫確認是「拳擊手骨折」。

高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥提醒，「拳擊手骨折」不只常見於拳擊初學者，一般人情緒激動捶打牆壁也可能發生骨折。

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廖志祥醫師表示，台灣拳擊選手林郁婷在奧運奪下金牌，也引爆全台拳擊運動熱潮，14歲國中生一時激動握拳撞擊牆壁，導致右手掌腫脹疼痛，他本身是羽球選手，當天練球時，痛到無法握球拍。

患者由家人陪同就醫，經檢查其右手掌第5掌骨頸部骨折，骨折彎度達到45度，打羽球握拍感到疼痛、不舒服，經家屬與醫師討論後，決定手術植入鋼板，將掌骨恢復到正確位置。

廖志祥醫師說，「拳擊手骨折」好發於第5掌骨頸部，因為不正當的施力造成，常見於脾氣暴躁男性及拳擊初學者。大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症。保守治療可以石膏固定或副木保護受傷的手部約6週，等骨折慢慢癒合，患者若嚴重移位的骨折，就需手術以鋼板或鋼針固定骨折的部分。

拳擊常見的運動傷害，首先是頭部，因高速衝擊容易造成腦震盪，部分選手力量很強，也可能導致下顎骨折。其次上肢部分，拳擊手部反覆運動時，易造成手腕扭傷、拉傷，手肘、肩膀關節挫傷。此外，拳擊手高強度跳動且反覆變換姿勢，也會造成足底筋膜炎或腳踝韌帶扭傷。

如何預防拳擊運動傷害？廖志祥醫師提醒，運動前確實做好熱身及伸展，穿戴適當的繃帶、貼紮、手套等保護裝備，可減少受傷。另外運動時要遵循正確拳擊技巧及姿勢，最後如果不幸受傷了，要及時處理及治療。

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