33歲女三餐「自煮健康餐」！愛吃蛋　1原因半年胖7公斤

▲一名患者三餐吃了許多雞蛋料理，半年體重增加7公斤，發現有雞蛋過敏。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

雞蛋富含多種營養，包括維生素A、葉黃素等，更是許多健身族補充蛋白質的來源。但一名33歲女性三餐都吃蛋料理，且自煮少油、少鹽的健康餐，半年體重卻增加7公斤，到診所進一步檢查，才發現是因為對蛋「過敏」，而長期攝取過敏食物，患者引發慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態，胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯提到，先前收治一位33歲的女性患者，因本身非常熱愛雞蛋料理，三餐都吃了各式各樣的蛋料理，包括水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋等，為了健康，平常都是自煮少鹽少油的健康餐。但病人半年體重增加了7公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊智雯提到，患者是一名藥師助理，對健康保健知識有一定認識。但她堅持健康飲食半年多，感覺反而越來越疲憊感，經常全身痠痛，又無法具體描述不適部位。為此病人曾做了甲狀腺、肝腎功能以及貧血等檢查，結果全部顯示正常，體重仍持續增加。

楊智雯說，病患某天偶然看到有人分享食物過敏檢測的經驗，嘗試後，透過慢性食物敏感IgG4檢查，確實發現自己對雞蛋過敏。

楊智雯指出，大多數人對於「過敏」的理解，認為是IgE引起的急性過敏反應有關，如吃蝦子導致眼皮腫、喝堅果飲導致呼吸急促，或吃水蜜桃引發蕁麻疹等。她說明，這類急性過敏只需避開過敏原即可改善。

楊智雯說，以上述患者的情況而言，因為不曉得自己對雞蛋過敏，有時一天甚至能吃上4至5顆茶葉蛋，加上用餐習慣經常狼吞虎嚥，蛋白質足夠，但蔬菜量、纖維素嚴重不足。長期導致慢性腸道發炎，造成腸道黏膜屏障受損，腸道菌叢失衡，她說，也就造成吃愈多健康的雞蛋、身體卻愈不健康的惡性循環。

楊智雯說明，長期攝取過敏食物，會引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀，並因身體處在發炎狀態，導致腦部下視丘食慾調節中樞失調，胰島素阻抗，造成脂肪堆積。

雞蛋富含蛋白質、維生素A、D、B及磷鋅鐵等礦物質，還有葉黃素和玉米黃素等抗氧化劑，更是重要的膽鹼來源，楊智雯表示，許多上班族、健身族群會以此快速補充蛋白質，但雞蛋不是人人都能吃。她提醒，平時保腸健康3招，包括為避免腸道受損，不吃高脂肪、高糖、高加工食物。

楊智雯指出，第二、吃飯時還要細嚼慢嚥，每口食物至少咀嚼20至30次；當胃不適時，避免自行服用制酸劑，以免影響消化和免疫功能。第三、要多補充膳食纖維，保持腸道菌群平衡。如果已經注意飲食並規律運動，但體重仍持續增加，且出現失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀。可透過腸道檢測或是食物過敏檢測，進一步了解個人體質，找出問題。