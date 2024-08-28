藥物保存別踩雷！　開封後不留乾燥劑、眼藥水不可冷藏

文／NOW健康

醫藥箱中總會存放各類藥品，像是常備藥物、慢性病藥物、外用藥膏、眼藥水等等，但不同的藥品有不同的使用方法及儲存方式，食藥署舉例說明，藥罐中若有置入棉花或乾燥劑，開封後應取出丟棄；未特別指定冷藏的眼藥水應室溫保存，以免冷藏後產生結晶，造成角膜傷害。

別將藥品長期放在車上 高溫直曬恐變質

食藥署表示，保存藥品時，應針對不同包裝的藥品有相對應作法：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.PTP包裝（Press Through Package，又稱泡殼包裝）： 藥品有個別的防潮保護，每次服用時壓取所需藥量即可，不會使其他藥品受損，影響隔絕空氣的功能。

2.藥罐容器： 每次使用後都應確實轉緊或蓋緊，藥罐內的塑膠袋是為了填充藥罐，避免藥品碰撞，開封後即可取出；另外，藥罐若有放棉花或乾燥劑，在開封後應即丟棄，避免後續接觸空氣、吸收濕氣，反而讓罐內變成潮濕環境。

3.診所提供的藥包： 這是藥師依據處方箋完成的調劑，因此撕開藥包後就應該確實服用完畢，尚未需要服用的藥包應避免提前拆開，並用夾鏈袋將藥包做密封防潮。

食藥署強調，一般藥品存放於室溫下即可，除非有特別標示或藥師提醒，才需存放於冰箱冷藏（2至8℃），否則保存於冰箱反而容易使藥品受潮變質。另外，請勿置於陽光直接照射或是濕熱的環境中，例如：夏天車內高溫可能超過50℃，不利於儲存藥品，很容易造成藥品變質，民眾應多加留意。

8類藥物保存方式1次看 吸入劑、胰島素存放要注意

面對琳瑯滿目的藥品劑型，民眾到底應該如何保存？食藥署建議8類藥品保存方式：

1.口服錠劑或膠囊： 盡可能原包裝保存，建議開封後或調劑日起算半年內服用完畢。藥局領藥或藥師調劑的散藥若沒有日期標示，可以請教藥師該批號藥物的保存期限，或是以領藥日為起的半年為期限。

2.外用藥： 外用藥膏開封後可存放室溫至多半年，且不建議分裝成小罐。若出現外觀破損，藥膏變色、變硬或發臭等，應避免使用。

3.眼用藥： 眼藥水（膏）建議在開封後1個月後丟棄，部分眼藥水需要冷藏保存，若未特別標示或無藥師指示，請勿將眼藥水冷藏，因為可能產生結晶，造成角膜傷害。

4.藥水： 糖漿藥水放冰箱可能產生沉澱，建議室溫保存即可，若無特別標示或藥師指示，請勿將藥水冷藏。開封後，在當次治療期間未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，請詳讀包裝說明來進行保存。

5.磨粉藥品： 藥品經過磨粉後易受潮變質，接觸空氣容易吸濕結塊，建議於醫師開立的天數內服用，若沒服用完應直接丟棄。

6.吸入劑： 含有類固醇的乾粉吸入劑不可以放在浴室，因過多水氣會造成乾粉吸入劑結塊，導致無法正常吸到藥品。

7.栓劑： 除非特別註明冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置室溫且陰涼乾燥處儲存。若出現變質或外觀異常，則不建議使用。

8.胰島素： 胰島素未開封時須冷藏保存，存放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4至6週。

食藥署提醒，民眾若有藥品相關問題，可諮詢藥師，請教藥品的使用與保存方式，民眾也可利用藥袋或仿單，了解各式藥品的保存重點並注意藥品保存期限，為自身的用藥安全把關。



更多NOW健康報導

▸活得更久！最新國人平均壽命80.23歲 較上年多0.39歲

▸減肥採低碳飲食恐失眠 醫師建議：應適量補充抗性澱粉