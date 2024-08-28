割雙眼皮還是縫雙眼皮？ 醫：看眼皮條件決定手術方式

圖文／NOW健康

雙眼皮手術一直是整形美容領域中最受歡迎的手術之一。然而，許多人在面對手術選擇時，常常會困惑於「割」雙眼皮和「縫」雙眼皮兩種方式的差異。知名整形外科診所院長楊菘宇說明，兩種手術方式選擇應依據眼皮條件決定，只有選擇適合自己方式才能達到心目中理想的效果。

割雙眼皮與縫雙眼皮 醫揭手術方式差異

割雙眼皮與縫雙眼皮的最大差異在於手術方式。楊菘宇醫師表示，割雙眼皮是通過切開眼皮，去除多餘的皮膚和脂肪，將皮下組織與提眼肌縫3至5針形成雙眼皮的摺痕；而縫雙眼皮則是以縫線穿過皮膚縫住提眼肌的筋膜而形成雙眼皮，僅針孔無切割傷口。 割雙眼皮的效果更為牢固，但需要較長的恢復期，傷口也相對明顯；縫雙眼皮則傷口較小，恢復期短，但效果可能不如割雙眼皮持久。

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雙眼皮手術如何選擇？ 眼皮條件是關鍵

在選擇手術方式時，個人的眼皮條件是關鍵考量因素。若眼皮較為肥厚、脂肪較多，或存在眼皮鬆弛、眼瞼下垂、大小眼、睫毛無法露出等問題，選擇割雙眼皮則更適合。楊菘宇醫師指出， 因為縫雙眼皮僅依賴縫線縫住皮下組織與提眼筋膜，如果肌肉力量不足或皮下脂肪過多，縫雙眼皮的效果可能不理想。

反之，若眼皮較薄，且無上述問題，則可考慮選擇縫雙眼皮。縫雙眼皮的優點在於手術簡單、恢復快、疤痕不明顯。但需注意的是，縫雙眼皮的持久性取決於個人體質、縫線的粗細以及術後的保養。楊菘宇醫師提醒，如果眼皮條件良好且術後照護得當，如今的技術已經可以維持相當長的時間， 但如果經常揉眼或頻繁變換表情，縫線可能會鬆脫，使雙眼皮消失。

術後妥善照護 降低眼皮不對稱機率

如同所有手術，雙眼皮手術也存在一定的風險與併發症。最常見的問題是術後兩邊眼皮不對稱，這可能與個人術後習慣及醫師經驗有關。術後要完全恢復到自然狀態通常需要3到6個月的時間，如果差異明顯，則可能需要進行二次手術來修正。

術後照護對於手術效果至關重要。楊菘宇醫師建議在術後的3到7天內進行冰敷，以減少腫脹，7天後就可以開始熱敷，以促進血液循環，加速恢復。術後1到2周內，傷口癒合後便可正常化妝，但需注意徹底卸妝，以免引發感染。

網路經驗分享 不如聽專業醫師建議

雙眼皮手術是一項相當精密的整形手術，網路上充斥著各種經驗分享和建議，但最終還是應該諮詢專業醫師，根據個人條件做出最適合的選擇，並在術後妥善照護，以達到理想效果，若條件不符，強行選擇某種手術方式，結果則可能不如預期。



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