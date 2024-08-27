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肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老伯肚子痛到無法直立行走，被家人送往急診。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名85歲廖伯伯因多日不明原因腹痛到處求診，卻都查不出病因，最後因肚子痛到無法直立行走，被家人送到急診，經電腦斷層檢查，赫然發現其小腸處有個近10公分的大腫瘤，且已經破裂、內出血，經緊急進行開腹手術後，順利切除腫瘤及部分小腸連接處，而病理報告也證實為極罕見的「小腸癌」。所幸患者術後恢復良好，持續服用抗癌藥物中。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，一般腸胃道癌症最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，小腸癌僅佔1%，實屬非常罕見。小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3～4公尺，癌症初期較不易被察覺，且一般胃鏡或大腸鏡很難診斷出來，容易延誤病情。當出現明顯症狀，包含腹痛、腹脹、嘔吐、食慾不振、體重減輕或貧血時，多數已是晚期。

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▲肚子痛到無法走！他罹「罕見小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期。（圖／大千綜合醫院提供）

▲▼患者的小腸腫瘤破裂，已經造成內出血。下圖為大千綜合醫院外科部主任馮啟彥。（圖／大千綜合醫院提供）

▲肚子痛到無法走！他罹「罕見小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期。（圖／大千綜合醫院提供）

馮啟彥指出，目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的危險因子有很多，例如罹患其他腸道疾病（克隆氏症、大腸直腸癌、乳糜瀉）、淋巴水腫、遺傳、抽菸、飲酒、高油脂飲食等。

由於小腸癌初期症狀不明顯，馮啟彥提醒，民眾應避免小腸癌的危險因子，如有不明原因腹痛等相關症狀，一定要盡早就醫，安排高解析度的電腦斷層檢查，才不致延誤病情。

關鍵字： 小腸癌 腹痛 症狀 大千綜合醫院 馮啟彥醫師 危險因子 腫瘤 電腦斷層

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