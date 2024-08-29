64歲操作員「熱中暑」昏厥！葉克膜降溫　醫揭6徵兆小心

▲醫師提醒，出現疑似熱傷害的6種徵兆時，一定要盡速離開高溫環境並降溫處理。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名64歲操作員因為感冒，又在高溫32度的大太陽底下工作，結束後突然抽搐、昏厥，送至急診檢查，確認是熱傷害致死率最高的熱中暑。醫師表示，緊急插管、進行導尿管膀胱、放葉克膜降溫等治療後，4天轉入一般病房，觀察2天即順利出院。提醒民眾，出現疑似熱傷害的6種徵兆時，一定要盡速離開高溫環境並降溫處理。

烏日林新醫院院長林明輝說，近日烏日林新急重症醫療團隊收治一名64歲的剷土機操作員，因患者某天恰逢感冒又頂著32度的高溫進行鋪路工作，當時在大太陽底下確實感覺頭暈不適。工作結束後突然抽搐昏厥，送至急診，到院體溫高達43度，出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，評估為熱中暑，屬於致死率最高的熱傷害類型。

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林明輝表示，烏日林新急診團隊安排腦部電腦斷層檢查後，給予插管並搭配冰枕、風扇，進行導尿管膀胱降溫治療，但仍未降溫，持續出現癲癇，使用藥物也無法改善，緊急轉至加護病房。他說，置放葉克膜即時降溫，治療順利，4天後轉入一般病房，觀察2天順利出院。

林明輝指出，熱中暑死亡率高達3成，加上患者合併癲癇、重度昏迷、腎衰竭、急性心因性休克、急性呼吸衰竭，使用葉克膜後體溫迅速降溫，癲癇也不再發作，慢慢恢復意識，並在24小時內移除葉克膜，無任何併發症。他說明，若當時未採取葉克膜治療，嚴重者會導致腦部損傷、器官衰竭，甚至死亡。

重症醫學科主任黃奎彰與急診醫學科醫師蔡緻儀提醒，體溫超過40度的時間愈長，對身體傷害就愈大。根據衛福部統計若未在3小時內將體溫降回39°C以下，死亡率將大幅提高。當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、頭痛、頭暈、心跳加速、噁心嘔吐，甚至痙攣等症狀，務必迅速離開高溫的環境，盡快脫掉衣物、用水擦拭身體或吹風等，一定要以最快的速度到急診就醫，減少後遺症避免危及生命安全。