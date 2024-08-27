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家樂福「2款美國調味醬」檢出致癌環氧乙烷！食藥署改採逐批查驗

8/27邊境查驗不合格產品。（圖／食藥署提供）

▲美國進口的「莎莎醬」檢出致癌農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中家樂福從美國進口的「莎莎醬」、「安奇拉打醬」檢出致癌農藥環氧乙烷殘留，另還有日本進口的「鮮草莓」檢出3種禁用農藥。

食藥署今公布13項邊境查驗不合格產品，其中「家福股份有限公司（家樂福）」從美國進口的「莎莎醬」檢出農藥環氧乙烷0.1ppm，該產品製造出口商為RENFRO FOODS,INC，品牌名為MRS. RENFRO'S，總計609.63公斤。

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還有同樣是「家福股份有限公司」從美國進口的「安奇拉打醬」檢出殘留農藥環氧乙烷0.8ppm，製造出口商為GENERAL MILLS INC，品牌名為OEP，總計204.12公斤。

8/27邊境查驗不合格產品。（圖／食藥署提供）

▲「安奇拉打醬」檢出致癌農藥環氧乙烷。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，環氧乙烷為不得檢出農藥，所有違規產品皆依規定退運或銷毀，接下來針對家福股份有限公司的同產地、同號列產品，從加強查驗調整為逐批查驗。

另外，高雄慕果生鮮水菓行從日本北海道進口的鮮草莓檢出殘留農藥Fenhexamid0.2 ppm、賜派滅0.1 ppm、阿納寧0.02 ppm，根據規定，這3種農藥都為不得檢出農藥，總計18.00公斤全數退運或銷毀。

8/27邊境查驗不合格產品。（圖／食藥署提供）

▲日本進口的「鮮草莓」檢出3種農藥殘留違規。

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