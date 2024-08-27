私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚：第一次看到　她羞…老公愛愛放的

▲醫師從女子的下體取出情趣用品「羊眼圈」。（圖／張季涵醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

從女生私密處夾出棉條、保險套，對婦產科醫師來說已見怪不怪！美女醫師張季涵近日分享「濕滑矽膠羽毛照」要大家猜猜是什麼？她說，一名40歲女子求診時害羞表示陰道有異物，是老公放進去的，她抱著既期待又怕受傷害的心情在裡頭翻找，豈料映入眼簾的竟是毛髮，最後費了一番功夫取出情趣用品－羊眼圈，當事人還嬌羞摀臉直喊「我不要看啦！」

花蓮慈濟醫院婦產科醫師張季涵在Threads PO照寫下，「婦產科驚悚故事－病人總是讓我大開眼界，猜猜看這是什麼？從哪裡拿出來的？」照片中可見止血鉗上夾著一個矽膠材質的物體，外圈嵌入一搓搓的動物毛髮，看起來濕滑又黏膩，好似沾染著體液。她隨後也解答，「這是一種情趣用品，固定在龜頭上的」，並坦言自己真的不知道這叫做羊眼圈。

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▲羊眼圈原本套在男性生殖器上，怎料愛愛到一半竟掉入陰道中拿不出來。（示意圖／CFP）

張季涵醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時分享，該名目測約40歲上下的女子，一進診間就難為情地說「陰道有異物」，是老公剛才愛愛時放入的不明物體，雖不會痛，但希望醫師能幫忙取出。她一聽，當下即進行陰道內診，鴨嘴放進去、打開卻未發現異常，於是輕輕地推到底再次打開，卻驚見「毛髮」，讓她當場愣住，「第一次看到陰道出現毛髮真的非常困惑」。

張季涵試著用鑷子努力夾出，異物卻卡在陰道左後壁失敗了，接著改用彎式止血鉗才順利取出。她說，為了讓患者確認異物已經取出，當下還想展示給對方看，怎料女子害臊摀著臉直喊「我不要看啦！」至於體感如何？她也不好意思再詢問患者，笑稱這就是身為婦產科醫師的有趣之處，時常被患者打開眼界。

張季涵表示，患者在內診取物的過程中沒有出現任何不適，因為完全沒有夾緊陰道肌肉、也沒有出聲，只是相當害羞。她透露，過去曾遇過保險套掉落在陰道內的個案，但如此特殊的情趣用品（羊眼圈）還是第一次看到。不過她個人抱持著開放的心態，支持男女在性愛中能自由探索自己，只要小心不受傷、不感染就好，「身為婦產科醫師，安全我來守護！」