環境荷爾蒙會致癌！「3種毒素」辨認方法曝　醫：在體內累積

初日英文是Genesis，「初始」之意，代表維持我們身心健康的七大面向：基因、環境、營養、運動、壓力與睡眠、社交互動、心靈。 初日，陪伴每個人莫忘最初追求健康、持續逆轉人生的動機，帶給您對每個日出的期待。

圖、文／鄧雯心醫師

環境荷爾蒙是隱藏在日常生活中的健康危險。

越來越多的健康問題如癌症、肥胖、過敏、皮膚炎和經前症候群都被發現與環境荷爾蒙有關！環境荷爾蒙是一種具有模仿、偽裝成人體內荷爾蒙特性，從而干擾人體內分泌系統的化學物質。它們可以通過空氣、水、食物以及皮膚接觸等途徑進入人體內，並在體內累積。當在體內累積到一定的程度時，身體便會發出警訊，產生一系列的疾病。例如：子宮內膜異位症（巧克力囊腫）、慢性發炎指數高、雌激素過高、乳癌等。環境荷爾蒙的檢測主要分為以下3大類：

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第一類：鄰苯二甲酸酯 Phthalates

鄰苯二甲酸酯Phthalates可被作為塑化劑，製成塑料製品如食品包裝袋、保鮮膜、水管、雨衣等，也被用作定香劑，加入到帶有香味的製品中，如：香氛蠟燭、香水、護手霜等。因此當使用的護膚品等的成分表上標示「香精 fragrance」時，應特別留意，表示產品中可能含有塑化劑，以延長香味的持久度！另外也用作乳化劑，加入到洗髮精、洗碗精、肥皂中。

許多不同的研究陸續顯示，體內的鄰苯二甲酸酯濃度與BMI、腰圍、體重、胰島素阻抗等呈正相關；接觸到這類毒素的劑量越多，肥胖的風險越高。

此外，鄰苯二甲酸酯也會透過母親的攝入，經由胎盤影響胎兒日後的成長和發育。除了干擾內分泌之外，鄰苯胺甲酸酯也會影響腦部（智商、行為和情緒）及降低人體的新陳代謝率。

辨認環境毒物方式：

1.塑膠製品避開PVC，選擇PP食品級的塑膠製品

2.產品中含有大量的香精（fragrance）

3.比起芳香蠟燭，選擇天然純精油噴霧，並且使用時可以同步開啟空氣清淨機

第二類：對羥基苯甲酸酯 Paraben

對羥基苯甲酸酯（Paraben）是一種常見的抗菌防腐劑，一般存在於護膚品、化妝品及香水中。Paraben對人體的致癌性雖然仍需更多研究來證實，但Paraben導致的肥胖、皮膚炎等問題應該受到重視。

2020年發表於 的研究結果顯示在懷孕期間有接觸到paraben的媽媽，孩子罹患兒童肥胖的機率更高。

辨認環境毒物方式：

1.護膚品等產品香味持續5分鐘以上，並且成分表冗長

2.注意商品背後標示、使用純天然產品

第三類：酚類 Phenol

主要作為界面活性劑出現在日常清潔用品中，如：洗碗精、洗衣液、沐浴乳等。常見的酚類化合物有雙酚A（Bisphenol A, BPA）和壬基酚（Nonylphenol, NP）。

這兩種酚類都被證明會模擬或阻斷荷爾蒙的作用，影響內分泌系統的正常功能，有致癌的風險。研究顯示暴露於過多的BPA會增加罹患癌症、影響免疫反應、促進性早熟、增加代謝相關疾病（肥胖、糖尿病）以及過動的風險〔參考資料〕。

根據台灣的「食品器具容器包裝衛生標準」第五條，嬰幼兒奶瓶不得使用含雙酚A之塑膠材質；PC材質之食品器具、容器、包裝檢驗應符合第六條的規定，雙酚A（嬰幼兒奶瓶除外）：0.6 ppm以下。

辨認環境毒物方式

1.購買日常用品時，選擇無BPA的塑料容器

2.減少含酚類的清潔用品

3.使用茶樹油、薰衣草油作為天然抗菌成分的消毒劑

排毒3招，跟毒素說Bye

－攝取多樣蔬菜水果

蔬菜水果中含有大量的抗氧化合物、植化素、維生素和礦物質。可以協助中和體內的自由基，減少氧化壓力，促進免疫系統運作。抗氧化合物如維生素C、維生素E等可以保護細胞免受氧化損傷、降低慢性疾病的風險。此外，蔬果中的纖維素有助於促進腸道蠕動，排出體內的有害物質、防止毒素累積在體內。

－多喝水，保持水量充足

充足的水分攝取對維持身體健康至關重要。人體有70%是由水分所組成，水能幫助肝臟將代謝產物及毒素透過尿液排出體外。除了透過飲水協助肝臟排毒，運動和三溫暖等方式也可以藉由促進排汗，而增加毒素被排出體外。

－補充保肝營養素

抗氧化劑如維生素C和穀胱甘肽可以有效保護細胞免受自由基傷害，降低肝臟細胞的氧化損傷，同時也可以促進受損細胞的修復。維生素B群與能量代謝和酵素反應有關，有助於恢復肝細胞功能、維持能量代謝。

本文經授權轉自：初日診所《拒絕環境荷爾蒙找上門！這3種毒素害你發炎變胖！》