驗孕棒何時測最準？　醫教4招：準確度更高

▲驗孕棒可在早上檢驗，注意測試前避免大量喝水。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／台北報導

有些人懷孕，第一時間卻沒有驗出。醫師提到，較常見的原因是，不少人在性行為剛結束就檢驗，但一般情況下，受孕後10至14天，尿液中的「絨毛膜促性腺激素（hCG）」才驗得出有明顯上升。因此，有4個注意事項可以確保驗孕有最高準確性，包括在早上驗、測試前避免大量喝水等。

婦產科醫師張瑜芹指出，有些人在受孕後10至14天就檢驗，但性行為剛結束，基本上即便受孕，試紙也無法驗出。她表示，有4個注意事項多留意，可提高準確性，包括早上檢驗，因為早晨尿液中的hCG濃度最高，若有受孕比較容易在早上驗出；可在預估經期後一周驗，因為愈早測試，假陰性的機率愈高，在預期月經來潮日後一周測試，hCG已上升時準確度會大幅提高。

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張瑜芹指出，其實驗孕產品的敏感度非常高，當月經該來沒來，就可以檢驗；若出現第二條線非常淺的情況，建議隔一周可以再驗一次。另外，因為大量喝水可能會影響結果，測試前盡量避免。她提醒，有時因為產品瑕疵，結果可能失準，可買兩個不同品牌的驗孕試紙。而為了確保使用正確，應詳細閱讀說明書，才能得到準確結果。

食藥署過去也曾提醒，使用驗孕棒時，要留意檢體中的hCG濃度過低，會造成判別誤差，因此最好可以使用起床後的第一泡尿進行檢測，且測試前不要飲用過多液體。同時，如果受測者有乳癌、肺癌或紅斑性狼瘡等，有可能造成hCG混亂，應直接到醫院進行檢測。

食藥署表示，假設不確定經期時程，最好於房事10天後再進行檢測，在檢驗時要使用「中段尿液」。另外，如果尿液出現混濁現象，請勿使用，並重新採集檢體。尿液浸灑後，應將驗孕產品平放，若是使用驗孕試紙，須放置在乾淨、乾燥、不吸收水分的地方。

要留意驗孕棒開封後容易受潮，影響檢測，需避免潮溼環境，食藥署指出，驗孕需要足夠的等待時間，最好放置5～10分鐘後再判別。