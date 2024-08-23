痛到不能站！他雙側腎結石「不斷復發」　微創手術才完全清除

▲新光醫院泌尿科主任何承勳示範軟式輸尿管鏡手術。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

46歲蘇先生本身有結石家族史，年輕時經常熬夜又少喝水，6年前開始多次腎結石復發，接受體外震波卻始終無法完全清除，石頭越長越大，最嚴重的一次就是痛到不能站，靠旁人攙扶才能到附近醫院就醫。他後續被診斷出雙側腎臟都有直徑約2公分不等的結石，醫師指出，體積偏大的腎結石，傳統治療方式效果有限，後續使用雷射碎石微創手術，才將結石完全清除。

新光醫院泌尿科主任何承勳表示，結石在台灣盛行率高，台灣人口約有8%到10%有結石，分析其成因，有一半是先天體質問題，另外一半是後天因素，包含水喝得少、汗流得多，尿液濃度高讓一些結晶容易沈澱變成結石，飲食方面，習慣使用高鹽食物的人也會比較容易罹患。

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新光醫院泌尿科醫師盧昱成指出，腎臟結石常伴隨著腰腹疼痛、血尿和尿路感染，治療的方式依照結石大小、位置及症狀之嚴重程度來決定。

▲新光醫院使用微創軟式輸尿管鏡手術幫助蘇先生（左3）解除腎結石困擾。（圖／記者洪巧藍攝）

盧昱成說明，傳統的治療方式可採用體外震波碎石術或經皮穿腎取石手術，健保給付體外震波碎石術，每次的結石廓清率70%至80%；但當結石大於2公分，位置在腎臟下盞或是成分堅硬的單水草酸鈣結石的治療效果有限，常需多次接受體外震波碎石術，且可能因結石碎片造成輸尿管阻塞。

經皮穿腎取石手術則適用較大腎結石，會於腰側開約1公分切口，以利內視鏡穿過體表進入腎臟，但需全身麻醉且風險較高，術後恢復時間較長。

由於蘇先生希望尋求效果更好、無傷口、復原快的治療，最後是使用另一種微創手術方式，使用「軟式輸尿管鏡」配合「抽吸式輸尿管導引鞘」的手術治療。

▲腎臟結石手術治療選擇。（圖／新光醫院提供）

何承勳解釋軟式輸尿管鏡是一條細長、有彈性、前端可彎曲的內視鏡，相較於傳統的治療方式，這個術式是經由膀胱及輸尿管上行至腎臟內，沒有傷口，搭配雷射將結石擊碎。

配合最新型的抽吸式輸尿管導引鞘，手術同時進行負壓抽吸，避免腎臟內壓過高，吸除多餘水分保持影像畫面清晰，同時還能排出結石碎片。蘇先生手術後復原迅速，出院後回門診僅剩些許微小碎片，預期都能自行排出。不過微創手術方式治療腎結石，目前需自費使用，一次費用約10多萬。

何承勳提醒，要避免結石發生，平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類、避免攝取太鹹的飲食，每日飲水量建議在1500cc至3000cc，尤其夏天水份流失較多，建議須增加喝水量。另外由於腎結石初期沒有症狀，病人經常是因為其他疾病做檢查才發現，建議民眾養成定期健檢的習慣，才能早期發現，及早治療。

▲軟式輸尿管鏡手術鏡子前端可彎曲至270度，能觸及到腎臟各個腎盞。（圖／記者洪巧藍攝）