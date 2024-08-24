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身體都無不適！他三高「一次全驗出」愣了　醫揭致病習慣

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子自認無身體不適，卻確診三高。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／健康醫療網　記者王冠廷報導

45歲男性，過去無慢性疾病，平常也無身體不適情況，自認身體狀況還不錯。日前接受成人預防保健檢查發現血壓竟高達159/111mmHg，空腹血糖202mg/dl（正常值＜100 mg/dl），總膽固醇243mg/dl（正常值＜200 mg/dl）。進一步至門診追蹤，糖化血色素也達10.8%，醫師確定診斷為高血壓、高血脂及糖尿病。經詢問發現，病人平時喜歡甜食又少運動，雖沒有任何不適，卻已隱藏著嚴重的慢性疾病風險，經過生活型態調整及規律用藥，目前狀況獲得改善，持續門診追蹤。

善用成人預防保健　掌握心血管風險

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奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真說明，現代人生活繁忙，普遍缺乏運動，加上飲食習慣不良，與前述案例相似的情況不勝枚舉，因此呼籲民眾唯有定期接受成人健康檢查，才能為自己的健康把關。根據世界衛生組織指出，心血管疾病每年造成全球約1,790萬人死亡，其中心血管疾病風險因子包括血壓、血脂、血糖升高及肥胖等。早期辨識出高危險族群，並確實追蹤治療，能減少後續心血管疾病的發生。

目前國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次；35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務；另外45至79歲（原住民40至79歲）終身提供一次免費的B肝、C肝篩檢。

養成良好生活習慣　遠離心血管疾病

謝佳真醫師表示，除了定期健檢外，身體健康應從日常生活做起。建議飲食應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，攝取天然原型食物，多喝白開水取代含糖飲料，養成運動習慣（每週達成150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢跑、騎自行車、走樓梯等），並維持理想體重。

若疑似有血壓偏高情形，應在家量測血壓（採722原則，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍），居家血壓應維持130/80 mmHg以下。若有慢性疾病者，則應規則服藥、定期回診，減少併發症的發生。

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