女生何時最想愛愛？醫羞吐「3個字」：因為要生小孩啊

▲醫師透露，女生每個月最想愛愛的時間點就是排卵期。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前有網友好奇地向婦產科醫師蕭詠嫻醫師提問，關於女生「每個月最想做愛的時間是？」對此，她害羞秒回，「排卵期！因為要生小孩啊。」並表示人體所有的生理機制都是有原因的，因此每個月的排卵期、雌激素荷爾蒙越高漲的時候，就是女生最想要的時間。

美女醫師蕭詠嫻分享短影片替網友解答「女生每個月最想要的時間」。她說明，「如果在排卵期的時候愛愛才會懷孕，這個時候也會讓人想做，才能促使我們孕育下寶寶」，為人體的生理機制。此外，有些女生會服用避孕藥，這些外來的荷爾蒙也可能產生性慾。總之，雌激素濃度持續上升，可能就是女生比較想愛愛的時間。

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▲許藍方認為，除了排卵期外，當女生感到放鬆及被愛的時候，就能激起性慾。（示意圖／記者劉維榛攝）

針對此話題，最美性學博士許藍方曾拍攝YouTube影片替網友解惑，她表示，其實女生在一天當中，並沒有特定的時間想要，不過有些女生在月經週期的「排卵期」，生理上會特別想要；另外，當處於「放鬆的時候」及「你愛她的時候」，或是兩者結合「當她很放鬆，又能感覺到你愛她的時候」，女生就會比較想要。

該如何增強女生的慾望？許藍方進一步指出，可以透過「性喚起」，像是看電影、吃飯、聊天都算是前戲的一種，只要時間、地點適合，「我相信，這都會是你女朋友想要的時候」，如果以上的方式都試過，女生還是不想要，她坦言，「可能是因為她沒有快樂過」。

許藍方強調，當房事只是例行公事時，女生根本不會期待性愛，更不用說慾望跟性喚起，「所以先讓女友感受到快樂，這個比較重要」。