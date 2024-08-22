處暑易倦怠！3食物是禁忌　皮膚乾燥、鼻過敏小心

▲中醫師提醒，季節變動時節，容易出現疲憊感，有鼻過敏、皮膚症狀者也要留意。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

處暑是一年中的第14個節氣，也是屬於秋天的第2個節氣。中醫師表示，在這樣的變動季節時分，氣溫下降、雨量減少，白天高溫依舊，身體在此時會進入週期性調整的階段，容易出現倦怠、疲累感。對於有鼻過敏、氣喘、陰虛體質可能會有呼吸道或搔癢症狀，建議有皮膚症狀的患者，辛辣、油炸、燒烤是絕對禁忌的食物。

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，處暑的「處」字本身有休息、止息的意思，所以處暑反而反映了天氣變化，也就是夏日暑濕漸退，緩步入秋。他表示，此時氣溫下降，雨量漸少，但白日的高溫依舊，燥氣漸生，因此身體會進入一種週期性調整的階段，容易出現倦怠、疲累感，稱為「秋乏」。

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周宗翰提到，整體而言，這個節氣的病性以「燥」為主，而隨著燥氣日漸明顯、日夜溫差漸大，平時有鼻過敏、氣喘的患者，要小心呼吸道的相關症狀；對於較為年長血虛、陰虛體質的患者，也容易有皮膚乾燥、搔癢的症狀出現。

周宗翰說明，平時有腸胃有濕氣，愛吃冰、牛奶、麩質製品的患者也容易出現腸胃受寒腹瀉、絞痛、下肢水腫的症狀。他說，對於這三種不同的體質特性，脈象表現上與養生宜忌、用藥方向也有不同的側重。

周宗翰表示，鼻過敏、氣喘患者在處暑時症狀常會較嚴重，因為季節交替溫度變化大時，很容易對鼻腔組織與呼吸道產生刺激；另外，對於皮膚有症狀的患者也是一大挑戰，尤其是稍微年長的患者，由於肝脾腎的氣血漸少，無法濡養皮膚，表皮皮脂腺的分泌也減少，容易出現乾性蕁麻疹、皮膚嚴重乾癢暗沈等症狀，必須用藥調理。

在食物的選擇上，周宗翰指出，辛辣、油炸燒烤對於類似困擾的患者是絕對禁忌。他提到，有腸躁症狀、腸胃濕氣的患者，在這個節氣症狀也會稍微嚴重，除了配合治療，要嚴格限制牛奶與小麥類食物的攝取，避免腸道非特異性發炎更甚。

周宗翰推薦，季節交替之時可喝「黃耆百合茶」，除了提升免疫力外，也可有效的緩解秋乏症狀，搭配具有寧心安神、滋陰作用的百合，補充夏季過度流失的汗液。