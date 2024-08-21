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「口乾舌燥」當心！醫示警「1族群」恐有淋巴癌風險

水,喝水。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，口乾症會影響口腔健康與生活品質。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「口乾」會造成口水變少、變濃稠，除了會造成蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染。醫師指出，若因免疫出現失調而產生的「乾燥症」患者，不只口乾，也會有眼睛乾，研究也顯示這些患者有更高的機會得到淋巴癌。

臺北榮總家庭牙科吳詩韻主任表示，口水的功能很多，首先是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定，口水中也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙，另外，口水也有保濕作用，幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥，而唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

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口乾的系統性疾病包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、巴金森氏症、上呼吸道感染和年長者等等；而局部因子則是藥物、口呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽菸等。

吳詩韻說明，在口乾治療方面，除了減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌或使用人工唾液及口腔保濕凝膠，如果已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必需就醫治療。

吳詩韻也提醒，不可輕忽平時的口腔保健措施，包括塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水可降低蛀牙率，用牙刷、牙線或牙間刷，並定期就醫追蹤，如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的溫床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

而在疾病影響方面，北榮過敏免疫風濕科陳明翰也提到，若因免疫出現失調而產生的乾燥症，叫做「修格蘭氏症候群」，大約有高達3成的自體免疫疾病患者有此症候群，不只口乾，也會有眼睛乾，甚至過乾而有角膜潰瘍的問題，研究也顯示這些患者有更高的機會得到淋巴癌，因此最好要早期診斷並評估疾病活性，制定良好的治療策略。
 

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關鍵字： 口乾 口乾症 乾燥症 口水 淋巴癌

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