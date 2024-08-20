素食丸竟含「動物性成分」！北市抽驗抓2產品摻葷　最重可罰300萬

▲「塔香燒球」檢出動物性成分陽性。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布113年素食食品抽驗結果，其中有2件產品檢出動物性成分及植物五辛成分，業者分別是北投中繼市場133號攤的「阿玉素食」和松山區的「張阿姨蔬食」。衛生局表示，若經查證屬實，可依違反食品安全衛生管理法第22條第1項第10款規定，依同法第47條第1項第8款，可處分製造業者新台幣3萬至300萬元罰鍰。

北市衛生局進行市售素食食品專案抽驗計畫，抽驗地點包括台北市素食餐廳、素食批發零售業者、傳統市場、連鎖超市或超商等，檢驗動物性成分（牛、雞、豬、魚、羊）及植物五辛成分（蕎、蒜、洋蔥、蔥、韭）並查核產品素食類別標示或宣稱，共計抽驗30件素食食品，結果2件產品違規。

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▲「小麥藥膳丸」檢出動物性成分陽性。

違規產品為北投阿玉素食的「小麥藥膳丸」檢出動物性成分陽性（豬、雞）以及植物性成分五辛陽性（洋蔥），另外還有松山區張阿姨蔬食的「塔香燒球」檢出動物性成分陽性（豬、雞、魚）以及植物性成分五辛陽性（洋蔥）。

衛生局食藥科科長林冠蓁表示，違規產品來源都是嘉義縣的御之軒食品行，目前已移請嘉義縣衛生局後續辦理，經查違規屬實，可依違反食品安全衛生管理法第22條及第47條第8款規定 ，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；如有標示不實、誇張或易生誤解之情形者，可依違反同法第28條第1項及第45條第1項規定，可處製造業者新台幣4萬至400萬元罰 鍰。