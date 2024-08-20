GODIVA「杯型紙」溶出試驗超標！SUKIYA「山椒」檢出2項農藥違規

▲GODIVA的杯型巧克力紙溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗結果，其中有一批知名巧克力品牌GODIVA從日本進口的「杯型紙」溶出試驗不符規定，另還有一批知名日本牛丼SUKIYA從日本進口的「山椒」檢出2項農藥殘留違規。

「香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司」從日本進口杯型紙，品牌為GODIVA，該批產品以4%醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為32ppm，但依照「食品器具容器包裝衛生標準」，蒸發殘渣合格標準為30ppm，該批產品總計20,000片、20公斤，全數退運或銷毀，以後也會調整為加強抽批查驗。

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另外，日本知名牛丼SUKIYA「台灣善商股份有限公司」從日本岩手進口的「山椒」檢出殘留農藥亞滅培0.36ppm、陶斯松0.08ppm。食藥署副署長林金富表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥亞滅培於山椒定量極限為0.05ppm，陶斯松則是不得檢出，該批產品總計3箱、10.80公斤，全數退運或銷毀，接下來也會調整為加強抽批查驗。

▲日本牛丼餐廳SUKIYA進口的山椒檢出2項農藥違規。