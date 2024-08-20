飲料放隔夜藏2大陷阱！專家：細菌爆炸成長「比馬桶還多」

▲飲料沒喝完放到隔天繼續喝，小心生菌數爆炸性成長。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前一天沒喝完的飲料你會放到隔天繼續喝嗎？毒物專家招名威提醒，夏天保存飲料確實不容易，因糖分會供養細菌生長，生菌數容易超標。以目前的檢驗標準來看，若喝下700c.c.的含糖飲料，恐等於喝了7000 CFU的細菌，比起家中馬桶每單位CFU約1400高出許多。為了降低食物中毒的風險，他示警沒喝完就扔了吧。

招名威在粉專《招名威教授 毒理威廉》分析「沒喝完的飲料隔天到底可不可以喝？」他說明，夏天保存飲料確實麻煩，原因有2個，第一是糖分，不但容易使人變胖，糖分也會提供給細菌當作食物，且因夏天大家常宅在冷氣房內，身體會產生「非夏天」的錯覺，不知不覺會有熱量攝取過量的狀況。

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招名威接著說，其次是生菌數超標的問題，因生菌數很難控管，取決於環境、人員操作、器材和飲料本身的材料，再加上飲用者的飲用習慣，變數真的很多。而目前會被檢出的衛生標準生菌數包括「沙門氏桿菌」和「大腸桿菌」，標準不應超過10 CFU/mL，若喝700c.c.的含糖飲料，等於喝進至少7000 CFU的細菌，「比較一下我們家的馬桶，它每單位CFU是1400左右，是高出很多的。」

▲只要就口喝過的飲料，就有被細菌汙染的可能。（示意圖／記者許力方攝）

招名威說明，雖然7000 CFU這數字不是誇張的多，正常人的免疫系統是可以輕易消滅這些細菌的，但食品中的細菌以倍數成長，因此這些微生物只要條件充足了，就會呈現「爆炸性成長」，每12～15分鐘就能分裂一次，8小時就可長到100萬個以上。

因此飲料本身的生菌數量是關鍵，招名威表示，萬一在購買飲料時，其細菌數就已經超標，加上若沒有喝完，放了一段時間後細菌數就會暴增，喝了易引發食物中毒。為了減少生病風險，他建議沒喝完就丟掉，因為即使是放到冰箱中保存，「只要有嘴巴接觸，都可能會有細菌汙染。」





▲有些開封後的飲料，即使放在冰箱，卻還是會臭酸。（圖／取自Pexels）

營養師許育禎曾在粉專「Ivy營養師的健康教室」發文透露，自己的兒子曾經因為喝了冰在冰箱中數日的果汁，結果狂腹瀉又狂嘔吐，但飲料明明還在保存期限內。她解釋，當飲料瓶口沾到口水的那一刻，細菌就會開始大量滋長「沒在跟你客氣的」，而且接觸瓶口的次數越多，細菌就長得越多、長得越快。

根據食安中心的資料顯示，金黃色葡萄球菌很容易在食物中滋生，每公克食物如含有超過10萬個金黃葡萄球菌，就可能引發食物中毒的危險，若是不小心中毒了，可能會誘發嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、虛弱等不適現象。

許育禎呼籲，已開封的飲料應盡速在1小時內喝完，沒喝完的，就算是沒有嘴巴觸碰，但其實在開封的那一剎那就和空氣中的細菌親密接觸，再加上飲品當中的養分加成，細菌當然就會肆無忌憚的增長，因此建議，任何飲品只要開封過，最好把握24小時內的黃金賞味期，超過24小時就不建議飲用，以避免細菌感染。