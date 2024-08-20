台男平均12.6公分！　最新GG長度統計

▲鄉民總誇口有「30公分」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師邵郁鏵分享最新統計數據，台灣男性陰莖勃起平均長度為12.6公分，「來我門診的30公分大象會員們，你們是忘了申報嗎？」

邵郁鏵近日在臉書說，你的陰莖長度在全球平均值內嗎？尺寸那檔事，不外乎就是兄弟們最在意的了；根據「世界人口綜述」（World Population Review）2024數據公布，全球男性的「陰莖勃起平均長度」，落在12.9公分至13.92公分之間。

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邵郁鏵表示，「讓我不解的是，台灣的平均長度為12.6公分？來我門診的30公分大象會員們，你們是忘了申報嗎？」但他強調，功能性和健康才是最重要的啦。

邵郁鏵指出，如何判斷私密處大小及辨別方式，是否有聽過免脫褲的判別方式？像是觀察鼻子大小、無名指長度、腳掌大小等，不過，這些沒有經過科學證實的方法，大家就當有趣的社會觀察，不要太認真，實際上還是要脫下褲子後測量才會見真章啦。

邵郁鏵說，那該如何知道自己的長度呢？教你2招簡單在家測量：

1、確定是否完全勃起（要硬梆梆才量的準）。

2、準備「軟尺」測量長度與粗度（長度為根部至龜頭尖端，粗度為陰莖中段）。