每天吃排骨飯！只有他「大腸癌末期」　醫曝原因

▲35歲男子長期愛吃排骨便當，竟罹末期大腸癌。（示意圖／門諾醫院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人生活作息不正常、愛吃外食，除了導致大腸癌盛行率居高不下，更有年輕化的趨勢。營養功能醫師劉博仁分享個案，一名35歲男子因長期偏愛排骨便當，經常食用燒烤，但很少攝取蔬果。有一天，他因血便前往醫院檢查，竟被診斷為末期大腸癌。男子感到難以接受，納悶直呼「為什麼周遭的朋友也這樣吃，只有我罹癌？」

劉博仁在《小宇宙大爆發》節目中表示，即使是沒有罹癌的人，透過抽血檢測仍可能發現微量的癌細胞，這在精準醫學中屬於正常現象。「我們每天都會有一些癌細胞產生，但為什麼有些人沒問題，有些人卻會罹癌？其實這與飲食、生活、運動、壓力等因素息息相關。」劉博仁解釋道。

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他提到，該名35歲男子是許多上班族的縮影，每天吃便當，尤其偏好排骨便當，蔬菜攝取量少。此外，男子經常加班、久坐、少運動，下班後偶爾還會去吃燒烤。有一天，男子出現血便，原以為是痔瘡，結果兩個月後因朋友發現他臉色愈來愈蒼白，才去醫院檢查，確診為大腸癌，且癌細胞已轉移至肝臟，屬於末期。

男子不解地向劉博仁詢問：「為什麼我們幾個兄弟一起吃飯，飲食習慣都一樣，但只有我得癌症？」劉博仁解釋，可能是男子在癌細胞產生時，免疫力剛好低下，導致癌細胞變成腫瘤。因此，日常保養非常重要，包括避免久坐、增加運動，這些習慣都可以有效降低癌症風險。

劉博仁引用澳洲一項研究指出，坐1小時等同於抽1支菸，因此他建議上班族多運動、多活動。當人久坐時，下半身的血液循環會變慢，「骨盆腔和下肢的循環，包括腹腔靜脈容易擴張，乳酸也容易堆積」。乳酸是一種酸性代謝物，對癌細胞具有刺激作用。

此外，劉博仁表示，久坐不動容易導致身體積累大量自由基。研究發現，久坐者的發炎指數和自由基水平都偏高，而這兩者都與癌細胞的生成有關。