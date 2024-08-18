新變種M痘可家庭傳播！羅一鈞揭易重症3族群　致死率竄至10％

▲非洲M痘（mpox）疫情。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變種M痘病毒，世衛組織已宣告為「國際關注公衛緊急事件(PHEIC)」。疾病管制署副署長羅一鈞今（18）日表示，新的Ib型病毒傳播不限於性行為，也會家庭接觸傳播，包含幼兒、孕婦、免疫低下等3族群不但成為可能傳染對象，且感染後死亡風險較高，致死率可達10%，成為當地防治重點。至於國內目前尚未有Ib型病毒個案出現，疾管署已加強旅遊疫情建議與發布醫界通函示警，本周四也將召開專家會議討論相關對策。

今年全球M痘疫情緩升，其中非洲區自5月起疫情明顯上升，又以剛果民主共和國為爆發疫情中心，且流行病毒為新的Ib分支病毒株，致死率和先前國際流行病毒株相比增加達18倍，且傳播力高，不僅是性行為，連家庭接觸也能傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

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WHO於8月14日針對此波疫情召開緊急委員會，決議宣告此次疫情成立「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，歐洲方面，瑞典16日證實出現第一起感染Ib型病毒變異M痘個案，是非洲以外的首例。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒日前於臉書表示，新M痘病毒株可導致10%感染者死亡，除了性接觸風險者，另免疫系統低下、年齡小於一歲、具濕疹病史，以及孕婦等為高風險族群，應多加留意。

▲疾病管制署羅一鈞發言人說明WHO宣布MPOX為PHEIC議題。（圖／疾管署提供）

羅一鈞今日受訪表示，目前了解Ib型病毒M痘的平均致死率為3.6％，但是幼兒、孕婦、免疫低下感染之後更容易重症，致死率可能高達10%，這些也是新病毒可透過家庭接觸傳染後的風險對象，已經被列為當地防治重點，若取得疫苗可能會考慮優先接種。

至於國內民眾暫時不用那麼擔心，羅一鈞表示，國內至今確診399例M痘，都是先前國際流行的第二型，尚無新變異病毒個案。在M痘疫情列入國際關注公衛事件後，疾管署已提升非洲剛果民主共和國與鄰近出現疫情等7國旅遊疫情建議等級，也發布醫界通函請醫師提高警覺，加強對疑似病例通報。

疾管署另將於本周四邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。

疾管署也提到，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，請符合接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種，以達完整保護力。民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護。