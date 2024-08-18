中元普渡供品準備要注意！食藥署5點提醒避食物中毒

▲中元節全台各地都有普渡法會舉行，民眾會準備大量供品祈求平安，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天就是中元節，不少廟宇、公司行號甚至社區都會進行普渡拜拜，大家會採買或者製作供品。食品藥物管理署提醒，中元時節正值盛夏，高溫環境易使細菌快速滋長，一不小心就會讓供品腐壞變質，不僅祭祀的心意「走味」，更可能引發食品中毒，為了確保食品安全衛生，有5點注意事項供民眾參考。

食藥署指出，第一點是「選購食材」一定要注意新鮮程度，避免購買已過期或品質有問題的食材，尤其是海鮮與肉類，建議「當日」向信譽良好的商家購買，或是選購包裝完整、有清楚標示、保存環境良好的食材，以確保食品安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二點則是「食材要澈底清洗」尤其是蔬菜和水果，使用流動水清洗數次，也可搭配刷子刷洗，可有效去除蔬果表面可能的農藥殘留和微生物。

第三點應該注意的是「烹煮」，食藥署指出，烹飪前，應先檢查食材是否有異味、異色或者異常變質的跡象，如有任何問題，應立即丟棄。烹煮食材時，要確保煮熟煮透，特別是肉類和海鮮，以預防食品中毒。

第四點要注意避免交叉污染，在準備及烹調食品時，例如生、熟食應分開儲存和處理，避免用同一個砧板、器具處理，或在同一個區域同時處理生食和熟食，以避免交叉污染情形發生。

最後提醒要「適當保存儘快用畢」食藥署指出，夏季天氣炎熱，儘量避免生鮮食品放置於室溫下太長時間；暫時用不到、但已備好的食材、肉類、海鮮和已烹煮過的食品也應該儘快冷藏或冷凍。而冷藏的剩餘熟食，也要在短時間內趕快食用完畢，以避免細菌孳生和腐敗。