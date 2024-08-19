4個月減5顆藥！她罹糖尿病「靠改變1件事」數值大降

▲女子靠著飲食調整，從7顆血糖藥物減至剩2顆。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

北部40歲患有糖尿病的女子，4年來積極以藥物控制病情，怎料藥物卻越加越多，每天必須服用7顆血糖藥，再加上降血壓、降血脂藥物及營養品，一天就得吞超過10顆。驚覺不對勁的她找上魏士航醫師，經過飲食調整後，短短4個月就把糖化血色素從6.6%降至5.3%的正常範圍，血糖藥的用量也減至剩2顆，就連體重和三酸甘油酯數值也有驚人下滑。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航在《小宇宙大爆發》節目中分享，該名患有糖尿病的女子在不斷加藥的過程中，體重一路飆升，從原本100公斤，一年內就上升至113公斤。她前來求診詢問是否能透過飲食調整改善糖尿病狀況，他認為也的確該從這方面著手。

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魏士航表示，當時從以下4方法控制血糖，包括以211餐盤掌控食材比例，2份青菜、1份蛋白質和1份澱粉；再來，改變用餐順序，以水→肉→菜→飯→果的形式，提升飽足感也降低攝食量；另外，建議以原型食物為主，因為任何經過磨粉或糊化的食物，都會讓血糖快速上升；最後則是進食速度必須超過15分鐘、細嚼慢嚥，如此一來能達到飽足感又不會過量進食。

▲女子的糖化血色素不只恢復正常，就連體重、三酸甘油酯數值也跟著下降。（示意圖／達志）

魏士航說明，透過有利於控糖又容易執行的飲食調整，女子在4個月其糖化血色素就從6.6%降至5.3%，已達正常值，重點是原本必須服用7顆控制血糖的藥物，目前已減至剩下2顆；另外，她的體重也降了、三酸甘油酯從132mg/dl降至97mg/dl。透過認真調整飲食所產生的改變，讓患者感受深刻。

魏士航也補充，要逆轉糖尿病的定義為，不透過吃藥，就可讓糖化血色素維持在6.5%以下，而這也是該名患者接下來的目標，他有信心要達到不是難事。