名醫「餐前先吃這2樣」不便秘！獨家菜單又控熱量

▲鍾雲霓醫師每天餐前都會先吃燙青菜和果凍。（示意圖／記者李毓康攝）

文／早安健康編輯部

身為腸道專家、痔瘡天后、人類肛門觀察學家的外科醫師鍾雲霓，她的日常跟大家一樣，總是要吃東西與上廁所。我們好奇她的保養之道會不會有什麼秘密？採訪前一天她傳來2張照片，是她每餐都要吃的東西。

第一張很好認是燙青菜，第二張照片，大家看了很久還是猜不出來是什麼。

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鍾雲霓醫師說她每天餐前（強調，是餐前不是餐後）一定要先吃完這兩個東西：一個是燙青菜，一個就是「果凍」。

果凍類的東西指的是洋菜凍、石花凍、愛玉或是超市買的零卡果凍都算是果凍。鍾雲霓醫師笑說，她每餐一定要先吃這兩樣，確定有吃夠了才會接著吃其它食物。因為青菜有膳食纖維這大家都知道，但果凍類食品裡的「水溶性膳食纖維」能夠幫助排便順暢，所以是「加分食品」。

那為何要餐前吃？鍾雲霓醫師說這是她個人習慣，為了方便控制熱量。因為如果你是吃飽了再吃蔬菜與果凍（尤其是大多人會在飯後吃果凍當甜點），有可能會吃進過量的食物，所以她都先把「重要的吃起來」，這樣肚子裡剩下的空間再來裝其它食物，就不怕吃太多！

▲鍾雲霓醫師的獨家保養術，幫助排便又控制熱量。（示意圖／達志）

腸道專家的獨家吃法

＊每餐「餐前」吃足夠的蔬菜與果凍（含水溶性膳食纖維）

＊吃完再去吃該餐餐點，就能控制不要吃過量

便秘緊急送醫，原來是這個東西吃太多

鍾雲霓醫師說便秘跟性別與年齡比較有關，小朋友很少有便秘問題，但她就遇到了一個「傳說中」的個案，還正好發生在她家！

有一天她在家為孩子們開同樂會，其中一位同學突然說肚子痛，去上了大號卻又拉不出來。鍾雲霓醫師當想說只不過是肚子痛應該是「小事一樁」，立即進行觸診。但這位同學痛的地方不是盲腸炎該有的右下腹，而是左邊，而且情況越來越不妙，已經痛到無法站著好好說話。鍾醫師當下覺得不妙，決定緊急送醫。

到了醫院，向急診室醫師說明情況後，執班醫師建議先用浣腸幫助排便看看。鍾雲霓醫師心想事情不可能這麼簡單吧？而且小朋友通常不會有便秘的問題。

結果在家裡肚子痛到站不起來的同學，透過浣腸催便後就神奇的好了，活蹦亂跳的出診間，還能繼續回到聚會現場歡樂。

沒想到看盡各種奇怪個案的腸道專家，竟被簡單的便秘給擺了一道。鍾雲霓醫師笑說她實在沒有想到小朋友會便秘，畢竟平常來看診的都是成人，而且最不可思議的是，這位小朋友為什麼會便秘呢？竟只是前一晚冬至吃湯圓時，吃了太多而消化不良。

這個簡單卻又粗暴的便秘故事也為大家上了一課，萬一肚子痛，快想一下是不是昨天吃了什麼東西？說不定上完大號危機就解除了！

▼孩童肚子暴痛掛急診，原來是前一天湯圓吃太多，引發消化不良。（示意圖／視覺中國）

但一樣是便秘，另一位個案就沒這麼幸運了。這位70多歲的長者，因為腹部疼痛就醫，檢查後發現這位病患有「菌血症」的情況。所謂菌血就是血液裡有細菌，而正常的血液應該是無菌的。菌血症會引起敗血症，嚴重時會造成休克與死亡，其致死率高達三、四成，所以一旦病人出現菌血症，是完全不可輕忽的大事。

長者因為便秘，導致大腸的一處堆積了過多、過久的糞便，糞便裡的細菌濃度超標，透過膨脹的腸壁流竄進血液裡，才會引起菌血症。好在他及時就醫，若放任大便繼續引起大腸過度膨脹，最後出現破裂，糞便從裂縫中滲出跑到身體裡，就會引起廣泛性腹膜炎，帶來生命危險。

鍾雲霓醫師簡介：

現任鍾雲霓外科診所院長，如一聯合診所微創痔瘡手術專任主治醫師、曾任禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科/微創痔瘡手術專任主治醫師、日本大腸肛門醫學會會員，著有《痔瘡自救全書》。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：外科院長的驚奇保養，排便好順又控熱量！怕便秘的人飯前先吃這兩樣

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