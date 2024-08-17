耳屎挖太乾淨！蟑螂「一路鑽進洞底」 　醫： 從不自己清

▲醫師提醒國人，別自己清耳屎，應由醫師執行較妥當。（示意圖／奇美醫學中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

每當感覺耳朵癢時，你都忍不住拿耳扒子或棉花棒自己清耳屎嗎？黃士倫醫師指出，當耳垢栓塞，應尋求醫師以機器或鑷子取出。但也別把耳垢清得太乾淨，他曾收治一名患者，因耳道清潔溜溜「暢行無阻」，讓一隻蟑螂一路鑽到耳道最深處的耳膜。他說明，耳垢有向外自清的作用，即使不清理也不會越來越多。

黃士倫醫師在粉專《黑倫醫師x健康諮詢》發文透露，他從來不會自行挖耳朵。在醫學上，稱耳屎為耳垢，一般由外耳道1/3的耳垢腺所分泌，在正常情況下耳垢只會存在外耳道外1/3處。因耳垢具有「向外自清」的作用，能夠自己向外排泄，因此即使不清理耳垢，也不會越積越多。

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不過，黃士倫也提到，當耳垢被人們用棉花棒挖呀挖，在越挖越深的情況下，推往耳道最深處的耳膜，往往是自己所造成的，有時甚至會出現「吭摟吭摟」的怪聲音。他說，一旦出現耳垢栓塞，請找醫師用機器吸，或在耳鏡之下用鑷子夾取出來，有時栓塞太硬、太結實的耳垢還會利用軟化耳垢劑，需連續點幾天後再回門診處理。

▼過去曾發生媽媽叫兒子都沒反應，醫師夾出「巨無霸耳屎」！（示意圖／門諾醫院提供）

除了不要自己清耳屎外，黃士倫也不建議找專業美容院挖耳朵，可能因為掏挖耳屎的器械不潔，進而造成耳黴菌感染；甚至因為常挖外耳道，造成外耳慢性發炎等後遺症。

關於曾收治耳朵清得太乾淨，導致蟑螂一路爬到耳道最深處的個案，黃士倫藉此警惕，耳朵一旦有異物務必立即處理，免得導致外耳炎、耳膜穿孔及出血等等。他說，常見的異物有棉花、衛生紙、項鍊珠珠及小鋼珠等；而昆蟲類最常見的是露營時被蟲蟲入侵，處理方式為先從耳朵外灌入甘油、嬰兒油將蟲窒息，醫師會再用器械將牠取出。