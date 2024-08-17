菜好貴！達人「種蔥DIY」免花錢　零失敗秘訣曝

▲讓蔥的根稍微吸水即可，蔥白不要泡水，每天都要換水就能種出新的蔥。（圖／截自粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》）

記者李佳蓉／綜合報導

自凱米颱風重創台灣主要蔬菜產地後，帶動菜價飆漲，婆婆媽媽們實在買不下手。 家事達人陳映如指出，颱風過後菜價都很貴，尤其辛香料也不便宜，因此她大方分享「零失敗種蔥DIY」，若家中還有蔥，切完後先別急著丟，只要留下一小段的蔥白，就能「以蔥生蔥」讓它繼續長大。

陳映如老師在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》發文分享超簡單種蔥法，她說，切完後的蔥別急著丟，留下一小截蔥白，並泡在水裡，讓蔥的根「稍微吸到水」即可，切記蔥白的部分最好不要泡水，否則容易爛掉，而且每天都要記得換水，耐心等待2、3天後，就可以明顯看到蔥長高了。

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在PO文底下有網友失落地說，「（蔥）會臭臭的，我就放棄了。」陳映如也貼心提醒，必須要每天換水，且蔥白不能泡到水，否則容易爛掉和發臭。透過在家自種的方式省荷包，又有新鮮的蔥可煮，讓網友紛紛長知識了。

▲蔥的根部可以直接埋入土壤中，適當澆水漸漸會長出嫩綠色的蔥段。（圖／新北市景觀處提供）

新北市政府景觀處長林俊德曾指出，種植青蔥除可至菜苗種子行購買蔥苗外，也可以利用青蔥切下的根部進行栽種，選用排水性較好的壤土，或直接放入盛水的容器內，水深蓋過根部即可，每2天換水一次，約1週即可冒出新芽。