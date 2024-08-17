胸部大小不一！15歲少女老駝背遮掩　檢查才知「漏斗胸」骨頭異常

▲輔大醫院小兒外科主任蔡煥文解說胸骨模型。（圖／輔大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名15歲少女被母親帶來求診，因為乳房大小非常不一致，而且隨著成長發育差異越來越明顯，讓少女甚至會藉由駝背來掩飾，後來經過胸部X光檢查，發現是骨頭異常，俗稱「漏斗胸」，後來透過微創漏斗胸矯正手術治療，少女終於恢復自信。

收治個案的輔大醫院小兒外科主任蔡煥文表示，小兒外科常見的胸廓發育異常有胸部凹陷和凸出兩種。胸骨凹陷，形狀像個碗或漏斗，所以稱為漏斗胸（Pectus excavatum或funnel chest）。若胸骨往前凸，形狀像鴿子的前胸，則稱為雞胸（Pectus carinatum或pigeon chest）。根據統計，約每1000名兒童中就有2名患有漏斗胸，且男孩的發病率比女孩高4倍。

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胸廓發育異常目前發生的原因仍不明，但較為被大眾接受的說法為遺傳學說。蔡煥文解釋，主要原因是肋骨與胸骨之間的軟骨生長過快，造成擠壓效應，若往前擠，則形成雞胸；往內擠，則形成漏斗胸。而漏斗胸因為使胸腔的空間縮小，壓迫到心、肺、食道及胃，較容易出現心悸、呼吸困難、食欲不振等症狀。

蔡煥文進一步說明，漏斗胸在嬰幼兒時期，由於脂肪厚、骨骼細小，大多不易察覺。但隨著年齡增長，到小學時期，症狀開始逐漸明顯，包括胸部越來越凹、腹部明顯凸出、垂肩、駝背等。此外，漏斗胸還會影響心臟及肺臟的正常功能，運動耐受性較同年齡差。

到青少年時，由於骨頭開始鈣化而更加明顯，且這年紀的孩子也開始注重外觀，為了掩飾胸部的問題，一直駝背，喪失自信心，產生心理問題，之後還可能伴隨脊椎側彎及心瓣膜閉合不全等問題。

目前最有效的治療方式是手術治療，蔡煥文表示，傳統手術（Ravitch手術）破壞性大，手術時間長，恢復期久，併發症多，且傷口在正前胸部。現在有微創納氏矯正手術（Nuss procedure），是植入量身塑造的金屬板，將內凹的胸骨及肋骨向外推出，不用切斷任何肋骨或胸大肌，金屬板留置2至4年後取出，由於其傷口位於兩側腋下，比傳統傷口的小、手術時間短、恢復快、住院天數短。

輔大醫院更進一步使用0.3公分的微創胸腔鏡輔助，使風險更低，小學一年級即可接受此手術。台灣健保也有條件將納氏手術納入給付，適用於嚴重漏斗胸的個案。

蔡煥文強調，早期診斷與治療對於患有漏斗胸的兒童非常重要，不僅能改善其身體健康，還能幫助他們在成長過程中建立自信，避免心理障礙。家長應該密切關注孩子的胸部發育情況，及時就醫檢查。