以為還在搖！營養師推「6類食物」緩解震後焦慮

▲營養師分享，震後出現緊張情緒，可透過補充營養素緩解。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

明明沒震都覺得一直在晃，原本安定下來的心，又再次被晃到緊張兮兮的！這幾天大家都繃緊神經就擔心又發生大地震，雖然說有危機意識很好，但很多人已經緊張到睡不好，甚至精神狀態受影響。

舒緩情緒這樣吃 幫助緩解震後緊張情緒

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營養師高敏敏分享，怎麼透過飲食來緩解情緒：

1、礦物質鈣

放鬆肌肉 舒緩壓力。建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等 這些都是鈣質豐富的食物。

2、礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以穩定神經，除此之外也能提升睡眠品質。平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉等，就能補充足夠的礦物質鎂。

3、Omega-3脂肪酸

減緩憂鬱，延緩腦部退化。而深海魚，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

4、陽光維生素D

缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆。建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽補充維生素D；沒有陽光的日子，就用吃的吧！

5、維生素B群

維持神經系統運作最重要的維生素。可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

6、色氨酸

製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力。而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

這3種食物易影響情緒也要少碰 遲遲未改善快就醫

除了好的營養素要補充，高敏敏提醒，會影響情緒的食物也是要注意，像是咖啡因、糖、加工食品等，都會讓人越吃越情緒不穩，在非常時期還是盡量避免吧。若情緒緊張的狀況久久沒有改善，也記得要尋求醫師或心理師的幫助！

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