心肌梗塞藥物「愛栓通」退出健保　衛福部：廠商稱無關藥價

▲治療心肌梗塞藥物「愛栓通」將退出健保。（圖／記者洪巧藍攝）



文／中央社

治療心肌梗塞藥物「愛栓通」將退出健保，衛福部健保署回應，這次是藥商主動申請退出，與成本不敷無關，經共擬會評估這款藥物非主流、可替代藥物多，不影響民眾用藥權利。

抗凝血注射劑「愛栓通」將從明年起退出台灣健保，有醫師擔心下一步恐退出台灣市場。衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組組長黃育文今天接受媒體聯訪表示，藥廠今年3月21日主動申請退出健保，主因是同類藥品市占率僅3%，非主流藥物，內部決定退出健保。

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黃育文說，健保署接獲「愛栓通」退出申請後，曾詢問藥廠退出健保決定是否與成本提高有關，主動告知藥價成本不敷時，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定，廠商可透過成本分析資料，提出價格調整建議，廠商有強調退出健保與藥價無關。

黃育文表示，經健保署與專家評估心肌梗塞病人臨床端用藥狀況，「愛栓通」限制多，在急性冠狀症候群、不穩定心絞痛與特殊型心肌梗塞使用條件嚴格，確實不是醫師主要選擇，臨床用量少，再加上抗凝血替代藥品非常多，不影響患者用藥權利，共擬會6月同意退出。

據統計，「愛栓通」注射劑在民國112年健保用藥申報量為5866支，同成分藥品替代藥品包含apixaban同分組藥品4項、edoxaban同分組3項、rivaroxaban同分組7項與dabigatran同分組2項，黃育文說，同分組替代藥品超過10個品項，病人與臨床端皆無須過度擔心。